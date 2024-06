Război în Israel ziua 261. Hamas acuză uciderea unor civili în bombardamente israeliene

Război în Israel ziua 261. Hamas anunță că cel puțin 42 de persoane ar fi murit în urma unor atacuri israeliene în nordul Fâșiei Gaza. Șeful biroului de presă al organizației islamiste a dat cifrele cu privire la acest atac.

Un atac israelian a lovit mai multe clădiri din tabăra de refugiați Al-Shati. Iar în aceste lovituri au fost ucise un număr de 24 de persoane, refugiați palestinieni. Informația a fost prezentată de Ismail Al-Thawabta șeful biroului de presă al Hamas. Potrivit spuselor sale, alte 18 persoane au murit într-un alt atac asupra cartierului Al-Tuffah

În total a declarat oficialul organizației islamiste, în Fâșia Gaza, în cele două atacuri, au murit 42 de persoane.

Armata israeliană a confirmat cele două atacuri într-o scurtă declaraţie. Oficialii de la Tel Aviv ai IDF au precizat că atacurile au vizat două infrastructuri militare ale Hamas.

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) a anunţat că 22 de persoane au fost ucise într-un atac cu obuze care a afectat biroul său din Gaza. Zona este înconjurată de sute de refugiaţi palestinieni, care trăiesc în corturi, scrie The Guardian. Ministerul Sănătăţii al Hamas a declarat că au fost înregistraţi 25 de morţi şi 50 de răniţi în bombardamente. Aceste lovituri au fost puse pe seama armatei israeliene.

Crucea Roșie Internațională nu a spus cine a tras „proiectilele de calibru greu”, dar într-o declaraţie pe platforma de socializare X a spus că obuzele „au deteriorat structura biroului CICR”.

Al-Mawasi a fost desemnată drept „zonă sigură” umanitară de către Israel şi mii de oameni s-au refugiat aici în urma atacului asupra oraşului Rafah, din sud. După acest atac, armata israeliană a respins acuzațiile cu privire la implicarea sa în vreun bombardament.

On June 21, a report was received regarding gunfire heard near teams of World Food Program (WFP) workers along the Humanitarian Route from the Kerem Shalom Crossing into Gaza. Following an examination on the matter, the IDF operated to neutralize two gunmen who posed a threat to…

— Israel Defense Forces (@IDF) June 22, 2024