Război în Israel ziua 240. IDF anunță moartea a încă patru ostatici. Iranul felicită Hamas pentru 7 octombrie

Război în Israel ziua 240. Iranul escaladează tensiunile din Orientul Mijlociu, prin ayatollahul Ali Khamenei. El a felicitat Hamas pentru atacul din 7 octombrie anul trecut pe teritoriul israelian, care a provocat războiul din Fâșia Gaza.

Armata israeliană a anunţat moartea a patru ostatici ținuți de Hamas în Fâșia Gaza. Între cei morți este și Nadav Popplewell, al cărui deces a fost anunţat de kibbutzul Nirim.

Armata „a informat familiile lui Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper şi Nadav Popplewell” despre decesele lor. Cei patru au fost răpiţi în timpul atacului Hamas din sudul Israelului şi duşi în Fâşia Gaza. Armata israeliană a transmis un comunicat în care a arătat că trupurile lor sunt încă deţinute de gruparea islamistă palestiniană.

Trei dintre aceşti ostatici, Amiram Cooper, 84 de ani, Yoram Metzger, 80 de ani, şi Haim Perry, 80 de ani, proveneau din kibbutzul Nir Oz. Nadav Popplewell, un cetăţean israeliano-britanic, a fost răpit din kibbutzul Nirim.

Războiul din Fâşia Gaza a fost declanşat de un atac sângeros al mişcării islamiste palestiniene ai cărei combatanţi s-au infiltrat pe 7 octombrie 2023 în sudul Israelului, atac soldat cu peste 1.170 de morţi, majoritatea civili. Armata israeliană a afirmat că 252 de persoane au fost luate atunci ostatice de Hamas.

Amiram Cooper, Haim Perry, Yoram Metzger and Nadav Popplewell.

These are the names of four hostages who were abducted on October 7 and killed a few months ago while they were held hostage by Hamas in Gaza. Their bodies are still held in captivity.

— Israel Defense Forces (@IDF) June 3, 2024