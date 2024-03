Război în Israel, ziua 155. Tragedie în Gaza. Cinci morți sub baloții de ajutoare parașutate

Un număr de cinci oameni au murit, iar alți zece au fost răniți, în Fîșia Gaza, după ce mai mulți baloți cu ajutoare s-au prăbușit peste ei. Tragedia s-a petrecut din cauză că parașutele nu s-au deschis, iar baloții s-au prăbușit cu viteză pe pământ, înainte ca victimele să se poată feri.

Război în Israel, ziua 155. Cel puțin cinci oameni au murit și alți zece au fost răniți în Fâșia Gaza de baloții cu ajutoare lansați din avion. Informația a fost prezentată de un jurnalist aflat la fața locului. Potrivit sursei citate de CNN, parașutele atașate unor baloți cu ajutoare, lansați din avioane nu s-au deschis. Astfel, pachetele au căzut peste cei care le așteptau, în tabăra Al Shati din vestul orașului Gaza.

Khader Al Zaanoun a declarat pentru CNN că a fost martor la căderea pachetelor cu ajutoare din avioane deasupra taberei. El a precizat că nu poate spune ce țară este responsabilă pentru parașutarea acestora.

Moartea celor cinci a fost confirmată de Muhammad Al-Sheikh, șeful Departamentului de Îngrijiri de Urgență de la Complexul Medical Al Shifa din orașul Gaza. Potrivit spuselor sale, o parte dintre cei răniți au fost transferați în stare gravă în Spitalul Al Shifa.

Gazans report 5 killed and multiple injured from the US latest aid airdrop today. pic.twitter.com/TuikL2xSTY

Mai multe țări occidentale, între care și Statele Unite au lansat ajutoare umanitare în Gaza. Aceasta, în condițiile în care Națiunile Unite au avertizat că sute de mii de persoane din enclavă asediată se află în pragul foametei.

Prima lansare de ajutor a avut loc săptămâna trecută. Au fost livrate alimente pentru 38.000 de porții de-a lungul coastei Gaza într-o operațiune în colaborare cu Iordania.

După ce planurile de trimitere de ajutoare au fost anunțate de Joe Biden, în urmă cu o săptămână, organizațiile umanitare au criticat operațiunile spunând că sunt ineficiente.

Un expert din cadrul Organizației Națiunilor Unite susține că Israelul distruge sistemul alimentar din Fâșia Gaza. Potrivit acestuia, ar fi vorba despre „campanii de privare” pe care le practică IDF în ofensiva sa împotriva Hamas. Michael Fakhri, raportorul special al ONU pentru dreptul la hrană, a luat cuvântul în Consiliul pentru Drepturile Omului.

E a declarat că „imaginile foametei din Gaza sunt de nesuportat, iar voi nu faceți nimic”. Michael Fakhri a făcut aceste declarații cu privire la Israel, despre care susține că „distruge sistemul alimentar” din enclava palestiniană. Acesta este un profesor de drept libanezo-canadian, unul dintre zecile de experți independenți mandatați de ONU să raporteze și să ofere consiliere cu privire la probleme și crize specifice.

Organizațiile umanitare avertizează cu privire la foametea care se ivește pentru cei 2,3 milioane de locuitori din Gaza. Majoritatea acestora sunt refugiați din cauza luptelor, în timp ce bombardamentele israeliene.

