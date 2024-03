Război în Israel, ziua 149. Armata americană intervine pentru prima oară cu ajutoare în Gaza

Sâmbătă, armata americană a efectuat o operațiune de parașutare a ajutoarelor în Gaza, marcând prima intervenție de acest fel în zonă. Aceasta vine în urma decesului unor palestinieni care așteptau în rând pentru alimente, evidențiind gravitatea catastrofei umanitare din enclavă.

Război în Israel, ziua 149. Iordania și Franța sunt printre țările care au trimis deja ajutoare prin parașutare în Gaza. Biroul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare a raportat că aproximativ un sfert din populație, adică 576.000 de persoane, se confruntă cu riscul de foamete în această enclavă.

Transporturile C-130 ale armatei americane au fost utilizate pentru lansarea ajutoarelor.

Aceste avioane au parașutat peste 38.000 de porții de mâncare de-a lungul coastei mediteraneene a Fâșiei Gaza, conform unui comunicat emis de armata americană. Forțele iordaniene au fost, de asemenea, implicate în operațiune.

The US 🇺🇸 funds Israel 🇮🇱; provides the bombs & bullets to commit genocide, vetos calls in the UN to condemn Israel 🇮🇱 and gives Israel 🇮🇱 cover to commit crimes against humanity.

Now the US 🇺🇸 airdrops food parcels into Gaza 🇵🇸

Hypocrisy right there.pic.twitter.com/YyW3TwltwH

— Howard Beckett (@BeckettUnite) March 2, 2024