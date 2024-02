Război în Israel, ziua 127. IDF pregătește evacuarea civililor palestinieni din Rafah. Invazia este iminentă

Război în Israel, ziua 127. Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat armatei israeliene să înceapă pregătirile pentru evacuarea celor 1,2 milioane de civili palestinieni din orașul Rafah. O invazie terestră în orașul de la granița cu Egiptul este iminentă, fiind ultimul pas spre anihilarea Hamas. Organizația teroristă are aici patru batalioane de luptă.

În această săptămână, premierul Benjamin Netanyahu a declarat că a ordonat trupelor să se pregătească să intre în oraș. Israelul îi vânează, concomitent pe cei care se află în spatele atacului fără precedent al Hamas din 7 octombrie.

În Rafah se află peste 1,2 milioane de persoane – aproximativ jumătate din întreaga populație a Fâșiei Gaza. Palestinenii s-au refugiat în oraș și locuiesc pe străzi, în adăposturi improvizate. Alimentele și apa potabilă lipsesc, astfel că viața este foarte grea aici.

Palestinieni s-au refugiat în zona Rafah după ce IDF a emis avertismente de evacuare din nordul Fâşiei Gaza şi din alte zone. Astfel a putut desfășura ofensiva sa terestră împotriva Hamas.

