Război în Israel, ziua 116. Armata israeliană pregătește extinderea conflictului. Un nou front va fi deschis

Război în Israel, ziua 116. Armata israeliană se pregătește pentru noi operațiuni militare în zona de nord a țării la granița cu Liban. Ministrul Apărării, Yoav Gallant, a declarat că IDF „va intra în acţiune foarte curând”. Aici au loc zilnic schimburi de focuri cu Hezbollah, relatează AFP.

Ministrul i-a informat pe militarii staţionaţi în apropierea graniţei cu Fâşia Gaza că vor părăsi zona pentru a ajunge în nordul ţării. El a precizat că rezerviştii vor părăsi poziţiile pentru aceste operaţiuni viitoare. Yoav Gallant a declarat că Hamas duce lipsă de provizii şi muniţie, dar a precizat că războiul va mai dura câteva luni.

Șeful Statului Major, Herzi Halevi, a declarat că probabilitatea unui război în nord este „mult mai mare decât era în trecut”. După atacul din 7 octombrie, schimburi de focuri au avut loc zilnic între armata israeliană şi Hezbollah. Peste 200 de persoane au fost ucise în Liban, potrivit unui bilanţ AFP.

Ministrul Apărării Yoav Gallant a anunțat că cel puțin jumătate dintre agenții Hamas din Gaza au fost uciși sau răniți. Anunțul a fost făcut în timpul unei întâlniri cu rezerviștii Forțelor de Apărare Israeliene (IDF).

Ministrul a spus că, deși teroriștii opun rezistență, situația lor este dificilă. Aceștia reușesc foarte greu să aibă grijă de ei înșiși, de răniții lor și de alte lucruri.

IDF coming for you Sinwar pic.twitter.com/RG7SbcTIzn

Gruparea teroristă Hamas a lansat, luni, un baraj de rachete asupra Tel Avivului şi a oraşelor din apropiere. A fost vorba despre un atac cu rachete cu rază lungă de acţiune după o perioadă de relativă linişte în centrul Israelului, informează Reuters. Hamas a revendicat responsabilitatea pentru atacuri.

Armata israeliană a anunțat că au fost lansate 15 rachete, dintre care şase au fost interceptate. IDF încearcă, de regulă, să doboare doar acele rachete care ar urma să lovească zone populate.

Sirenele au răsunat în marile oraşe din centrul Israelului, făcându-i pe locuitori să se retragă spre adăposturi.

Poliţia a anunţat că desfășoară o operaţiune de îndepărtare a fragmentelor care au căzut în cel puţin o suburbie a oraşului Tel Aviv. În urma atacurilor, nu s-au înregistrat victime.

Un cadru pentru un armistițiu în Gaza și eliberarea ostaticilor reținuți de la atacul Hamas va fi transmis mișcării islamiste palestiniene. Anunțul a fost făcut de premierul Qatarului, Mohammed ben Abdulrahmane Al-Thani, de la Washington. El a avut mai multe întâlniri cu oficiali americani, israelieni și egipteni, potrivit AFP. Qatarul, alături de Egipt și Statele Unite, conduce eforturile de mediere între Israel și Hamas.

Mohammed ben Abdulrahmane Al-Thani a arătat că în discuțiile de la Paris din această săptămână s-au înregistrat „progrese semnificative”. El a vorbit la un eveniment organizat de think-tank-ul american Atlantic Council.

Prim-ministrul a anunțat că s-a ajuns la un cadru pentru un armistițiu etapizat. Astfel, femeile și copiii luați ostatici vor trebui fi eliberați primii, iar ajutorul umanitar va intra în Fâșia Gaza asediată. Părțile implicate „speră să transmită această propunere către Hamas și să o determine să se angajeze în mod pozitiv și constructiv în acest proces”, a continuat el.

Al-Thani a declarat că Hamas a „cerut în mod clar” o „încetare permanentă a focului înainte de negocieri”. Iar propunerea actuală „ar putea duce la o încetare permanentă a focului în viitor”.

#Breaking: Qatar PM: “A possible US retaliation over the attack on US soldiers would impact hostage talks and regional security.”

Is this some sort of extortion? pic.twitter.com/pLtAjAI1tY

— Open Source Intel (@Osint613) January 29, 2024