Banca Națională nu doar că are dreptul, dar are chiar obligația de a interveni în piață, spune Adrian Vasilescu. El arată că „miliardul dispărut” din rezerva BNR a fost cheltuit, de fapt, pentru plata unei datorii a statului de 1,5 miliarde de euro.

„S-a spus, s-a scris, prin televiziuni, prin cercuri, că Banca Națională a scos un miliard, a sacrificat un miliard de euro din rezervă ca să susțină leul. În primul rând, această rezervă internațională nu este undeva un dar pe care statul român l-a făcut Băncii Naționale: ia-ți rezerva asta. Nu!”, a explicat Vasilescu, la Digi 24.

„Banca Națională și-a făcut singură rezerva din acțiunile economice, iar în partea asta care se ocupă cu rezerva este o echipă căreia în Banca Națională i se spune echipa brianților. Ei ‘se joacă’ cu 40 de miliarde, o rezervă de 40 de miliarde de euro, care de foarte multe ori este doar zăngănită, în sensul că nu scoate niciun euro din rezervă, dar și când este nevoie – am citit: Banca Națională n-are dreptul să intervină oficial, așa că a intervenit neoficial – asta e o absurditate. Banca Națională nu numai că are dreptul să intervină, ea are obligația să intervină, pentru că rezerva de-asta este”, a adăugat Adrian Vasilescu.

Atacul de la PSD

Consilierul guvernatorului Băncii Centrale a răspuns astfel unui atac venit dinspre PSD. „Vis-a-vis de cursul euro, ne-a costat din rezervele valutare ale României peste un miliard de euro intervenţia BNR în piaţă pentru a putea ţine cursul valutar sub cinci lei”, a afirmat fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, în urmă cu o săptămână.

Deputatul PSD a susţinut că, într-o singură lună de guvernare, Guvernul PNL a îndatorat România cu 8,5 miliarde de lei.

„Am făcut o analiză a cât a costat şi evoluţia economică a României în prima lună de guvernare a PNL şi pot spune cu siguranţă că PNL egal PDL, egal CDR, perioada 1996-2000. În guvernarea CDR s-au închis şi vândut Bancorex şi Bankoop. Acum, aflăm că CEC va fi listată la bursă şi Hidroelectrica la fel. Suntem în situaţia în care o lună de guvernare PNL a costat România peste zece miliarde de lei”, a mai acuzat Marius Budăi.

Vasilescu îl trimite la școală pe Budăi

„Rezerva are două scopuri. În primul rând, Banca Națională trebuie să plătească datoriile statului. Ministerul Finanțelor are un cont la Banca Națională și uneori le plătește din propriul cont; alteori, vine cu lei și Banca Națională schimbă leii în valută. Datoriile statului trebuie plătite. În luna noiembrie, datoria statului a fost de 1,5 miliarde. Banca Națională a scos 1,5 miliarde din rezervă și a plătit datoria statului”, a spus consilierul lui Mugur Isărescu.

„Cei care citesc după ureche piața valutară s-au uitat la diferența dintre nivelul rezervei din noiembrie față de nivelul rezervei din octombrie, care e mai mică cu un miliard – pentru că au mai și intrat bani – dar în special a fost plătită datoria. Au văzut diferența de un miliard și au zis: Asta este! Miliardul ăsta a dispărut că Banca Națională a intervenit și… și de-aici… Rezerva statului cheltuită! Nu! Această rezervă este în fapt adunată de Banca Națională și prin lege scopul ei este să plătească datoria și să intervină pe piață atunci când se produce un exces de depreciere sau un exces de apreciere, ceea ce înseamnă destabilizarea pieței valutare”, a mai precizat Vasilescu.

„Rezerva asta are scopul precis de a asigura stabilitatea pieței valutare , stabilitatea pe care Banca Națională a asigurat-o din prima zi a crizei, în toamna lui 2008, și până astăzi piața valutară a rămas stabilă și în același timp foarte bine alimentată piața valutară românească, pentru că avem leu convertibil. Dacă ai declarat leul convertibil, în orice clipă trebuie să ai posibilitatea pe piața ta să schimbi valute, să dai valute și să iei lei”, a încheiat consilierul pe probleme de strategie al guvernatorului BNR.

Te-ar putea interesa și: