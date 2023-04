Razăboi în Ucraina – ziua 410. La Bahmut a fost trimis „generalul de fier”. Ucraina a strâns 200.000 de soldați

Supranumit generalul de fier al Ucrainei, generalul Syrsky a mers în cele mai fierbinți secțiuni ale frontului din Bahmut unde a vorbit cu comandanții unităților și grupărilor militare, cu privire la progresul apărării și problemele care necesită rezolvare imediată.

„Soldații noștri curajoși i-au epuizat pe wagneriți prin acțiunile lor, așa că inamicul este acum forțat să implice forțe speciale și unități de asalt aeropurtate în luptele pentru Bahmut. Lupta este acerbă de ambele părți. Inamicul a trecut la așa-numita tactică „siriană a pământului pârjolit”. Distruge clădiri și poziții cu lovituri aeriene și foc de artilerie. Apărarea orașului Bahmut continuă. Situația este dificilă, dar sub control”, a spus Oleksandr Syrskyi.

Luptele s-au dat în special la Bahmut, la Marinka, acolo unde armata ucraineană a folosit rachetele HIMARS pentru a distruge o bază logistică, dar și pe direcția Vodyane, la nord de orașul Donetsk, acolo unde rușii încearcă o străpungere a apărării ucrainene pentru a încercui localitatea Avdeevka.

În atacul de la Vodyane, armata rusă a pierdut un număr însemnat de blindate de luptă, trei la număr. În total, în cursul zilei de azi, armata rusă a pierdut 670 de soldați, un tanc, și patru blindate. În plus, zece sisteme de artilerie de mare calibru au fost distruse în cursul zilei.

De asemenea, pentru prima dată de la începerea războiului rușii au pierdut o stație radar 1L119 Nebo-SVU VHF, multifuncțională.

