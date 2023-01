Situație tensionată la FCSB. Ce spune Mihai Stoica despre debarcarea lui Leo Strizu

Antrenorul FCSB Leo Strizu nu plecat cu echipa în cantonamentul din Turcia. Decizia a fost luată de finanțatorul Gigi Becali, care nu a vrut să trimită în Antalya un tehnician care este paravanul lui Mihai Pintilii, omul care răspunde de rezultatele „roș-albaștrilor“.

Tot mai multe voci spun că Leo Strizu este păstrat pe banca tehnică pentru că are licență PRO, iar Mihai Pintilii nu este antrenor cu acte în regulă.

Nu s-a decis nimic

Mihai Stoica, managerul general al FCSB susține însă că tehnicianul Leo Strizu nu ar fi făcut oricum deplasarea din motive personale. El spune că antrenorul ar putea continua colaborarea cu FCSB.

„Din informațiile pe care le am, strategia pe care a implementat-o Leo Strizu ar putea da roade. Și ar putea continua ca antrenor principal. La finalul cantonamentului vom lua o decizie.

Strizu nu ar fi făcut deplasarea în cantonament nici dacă decizia îmi aparținea. De ce? Are probleme mari. Părinții lui sunt bătrâni și bolnavi“, a spus Mihai Stoica.

Enervat la culme

După ce antrenorul principal, care are licență PRO, nu a fost trimis în cantonament cu echipa, în mediul online au apărut mai multe acuzații că antrenamentele vor fi conduse de Mihai Pintilii, care nu este antrenor cu acte în regulă. În cazul antrenamentelor nu este însă nevoie de o astfel de licență. Ea este necesară la meciurile oficiale.

Comentariile l-au enervat la culme pe Mihai Stoica care a răbufnit în direct. „Ce club a condus Burleanu ca să fie președintele Federației? Ce club a antrenat Burchel de e șeful Școlii de Antrenori? Ce studii are Vochin de e una dintre cele mai importante persoane din FRF? Ce studii am eu care sunt președinte de 30 de ani? Eu am făcut Institutul Politehnic. E drept, am luat note mari.

Noi respectăm regulamentele cu strictețe. Vom avea licență PRO pe bancă, indicațiile vor fi date de cineva cu licență PRO. Și nu doar atât, vom avea unul care a terminat «prestigioasa școală de antrenori din România». Să fim serioși“, a mai spus Mihai Stoica, în emisiunea „Sport Report” de la Orange Sport, potrivit gsp.ro.