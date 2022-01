Rareș Bogdan, dezvăluiri bombă despre certificatul verde. Ce se întâmplă cu Rafila. A spus-o în direct

România pare a fi țara „bunului plac” politic – este ceea ce a sugerat Rareș Bogdan într-o poziție extrem de critică la adresa partenerilor de guvernare. Liberalul a acuzat lipsa de interes față de sănătatea românilor, precum și sfidarea bunăstării populației în favoarea obținerii de scor electoral.

Prim-vicepreședintele PNL a comentat situația certificatului verde, care nu a fost impus momentan în România sub forma unui document obligatoriu, iar asta și pentru că ministrul Sănătății „a jucat cu ochii la sondaje, nu la sănătatea românilor”.

Certificatul verde – mărul discordiei în coaliția de guvernare

„A fost o lipsă de hotărâre și, din păcate, mișcarea anti-vaccinistă care a avut între 14-17 procente a ajuns să contamineze tot mai mult și a reușit să cuprindă o masă mult mai mare. În momentul acesta sunt 52-48%. Deci e foarte complicat ca cineva să vină să își asume o astfel de acțiune pentru că, timp de șase luni, nu a existat hotărâre și cei care au tergiversat au ajuns să fie dominați. Acum e târziu. Nu fac altceva decât să enerveze pentru că nu au acționat când trebuia”, a declarat Rareș Bogdan într-un interviu oferit joi, 19 ianuarie.

Potrivit informațiilor transmise de liberal, în luna noiembrie, 80% din PNL era de acord cu impunerea certificatului verde, însă nu la locul de muncă, în timp ce 88% din USR-PLUS susținea obligativitatea documentului. Doar 50-52% din PSD susținea punctul de vedere al colegilor parlamentari.

PSD este dator cu respect, spune Rareș Bogdan

În schimb, „domnul Rafila a jucat cu ochii la sondaje și nu cu ochii la sănătatea românilor”, s-a exprimat Rareș Bogdan.

„Poate a fost și o acțiune a noastră ca PSD să își asume o parte din costurile guvernării. PSD să înțeleagă că trebuie să ne respecte, să mergem împreună, nu să puncteze în spațiul public care e mai șmecher.

M-a deranjat și pozițiile lor pe criza energetică. Problemele sunt ale românilor, aici nu poate să câștige PNL sau PSD.

PSD trebuie să înțeleagă că în această construcție pe care am făcut-o din nevoie, din interes național pentru această țară, fără să ne iubim, nu există câștigători și învinși. Putem fi doar împreună câștigători, pentru că altfel vom vedea cum partidele mainstream pot pierde major.

Avem o conduită respectoasă. (…) Noi nu am venit, cu excepția purtătorului de cuvânt, cu atacuri la Rafila”, a spus prim-vicepreședintele PNL într-un interviu oferit DIGI24.

„Ar fi trebuit să cerem remanierea lui Alexandru Rafila”

În legătură cu declarațiile ministrului Sănătății despre președintele PNL, Rareș Bogdan a subliniat că „ar fi trebuit să cerem remanierea lui (n.r. – Alexandru) Rafila”.

Amintim că ministrul social-democrat a transmis că „Florin Cîțu pune în pericol coaliția (de guvernare – n.r.)” și că șeful liberalilor a compromis campania de vaccinare prin declarațiile făcute în spațiul public.

Un ministru nu poate fi demis din poziția pe care o ocupă doar pentru o declarație, potrivit europarlamentarului, care este de părere, însă, că în această situație se impută „o discuție serioasă”.

„Dacă după un an de zile vom vedea că acest efort nu va ajunge să fie unul apreciat, nu va duce la nimic și guvernarea va bălti, atunci e absolut legitim să încercăm să găsim o altă formulă pentru că înseamnă că această formulă a fost făcută complet aiurea.

Eu sper să nu avem această situație. Pentru asta trebuie multă înțelepciune. Eu am trăit din conflict. Dacă ar trebui să am o retorică, aș găsi în fiecare oră motiv să atac pe cineva de la PSD, dar știu că românii nu asta vor. Vor să fie ajutați, nu mai vor circ. În Coaliție nu am discutat asta, am discutat doar despre energie. Dacă lucrurile continuă, va trebui să acționăm și extrem de brutal. Liderii să înțeleagă că nu e loc de bătălii de orgolii pentru că avem alte urgențe”, a mai spus prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan.