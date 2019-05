Rareș Bogdan anunță curățenie în PNL. Cine urmează să fie dat afară

Candidatul PNL pentru alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, a declarat sâmbătă, la o dezbatere cu românii din Marea Britanie, că liberalii care nu se vor implica în alegeri vor fi excluși din partid.





„Vă asigur că cei care nu vor face campanie și vor face pluta pe stapte, vor avea de suferit direct, chiar și lideri. Dacă eu alerg de la 7 dimineața la 1 noaptea și nu am stat de 7 săptămâni de când am intrat în partid și indiferent de rezultat dacă avem 35% sau 25%, vă spun direct, cei care fac asta și își închipuie că pot săs scape nepedepsiți, eu voi cere direct excluderi și dizolvarea organizațiilor. Milităria trebuie dată jos din pod. Un partid se poate conduce doar cu reguli. Dacă sunt d-ăștia care stau și țin afișele electorale sub pat, să le vadă pisicile, vă asigurăm că aflăm lucrurile, uite, cum spuneți dumneavoastră de Bacău”, a declarat Rareș Bogdan, râspunzând unui bărbat care a acuzat că mai mulți membri ai PNL din zona Bacăului nu fac campanie.

Rareș Bogdan a mai declarat că săptămâna viitoare va ajunge la Bacău și va discuta cu liberalii de acolo.

„Dacă se activează tot partidul, toată armata asta extraordinară, spulberăm tot”, a adăugat candidatul PNL pentru alegerile europarlamentare.

