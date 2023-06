Rareș Bogdan dezvăluie motivul pentru care nu a fost desemnat vicepremier în Guvernul Ciolacu. Cum au avut loc negocierile

Europarlamentarul liberal Rareş Bogdan declarat că PNL a decis, în forurile de conducere, ca cei şase lideri ai formaţiunii politice să nu facă parte din actualul Executiv și că acesta este motivul pentru care nu a devenit vicepremier în Guvernul Ciolacu.

„Am arătat că nu mă dau în lături, că sunt dispus să fac acest pas. Partidul Naţional Liberal, în forurile de conducere, a decis ca niciunul din cei şase din conducerea centrală a partidului, respectiv cei patru prim-vicepreşedinţi, eu, domnul Motreanu, domnul Dumitrescu, domnul Flutur, respectiv secretarul general, domnul Bode, şi preşedintele partidului, nu trebuie să facă parte din Executivul Ciolacu. Nu că nu am avea noi strategia, nu că am dori să sabotăm, nu că am dorit să introducem eşaloanele doi-trei în Guvern. (…) Noi am venit cu specialişti. Atunci ce să spunem că PSD nu a retras anumiţi, cu excepţia domnului Daea, care nu mai era adaptat la vremurile actuale, adică dorea să facă el agricultură, dar dorea să o facă agricultură de anii ’90, fără bani europeni sau cu bani europeni mai puţini. Nu se poate. Agricultura din România are nevoie de bani europeni, atât de fondurile de subvenţia în agricultură, cât şi de fondurile de investiţii în agricultură, cele 7 miliarde. Atunci, ce să spunem că PSD nu a schimbat miniştri care, să spunem, nu au performat atât de mult ca alţi miniştri? Nu ne-am uitat la asta, nu am venit să spunem că venim cu eşalonul doi-trei”, a declarat Rareş Bogdan, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

PNL nu va „torpila” Guvernul

Europarlamentarul a mai spus că PNL nu va „torpila” Guvernul și că nu va arăta cu degetul pentru că nu va avea nimic de câștigat.

„Noi nu stăm în afară şi să torpilăm Guvernul pentru că nu-i în favoarea noastră. La noi nu veţi vedea politica pe care a dus-o PSD cu Nicolae Ciucă sau cu Virgil Popescu, sau cu Bode pe subiectul Schengen, sau cu Bogdan Aurescu sau cu alţi miniştri de-ai noştri. Nu, la noi. Noi n-o să venim din afară şi să arătăm cu degetul şi să torpilăm un Executiv din care facem parte. A, putem aduce anumite corecţii, putem discuta în şedinţele de coaliţie, putem sugera. Dar niciun caz nu veţi vedea politici asumate de PNL de demonizare a unui ministru, cum a fost cazul PSD pe subiectul Virgil Popescu”, a subliniat Rareş Bogdan.