Rareș Bogdan, atac dur la adresa liderului AUR :„Patriotismul lor este de mucava”

Liberalul Rareș Bogdan este de părere că partidul lui George Simion ar obține un scor mult sub așteptările entității politice care a fost catalogată de majoritatea analiștilor politici drept populistă.

În sprijinul afirmației, eurodeputatul argumentează că o dezbatere politică cu membri AUR este facilă ca urmare a faptului că argumentația acestora poate fi ușor de demontat. O discuție contradictorie cu membrii acestui partid ar fi doar o chestiune mai degrabă formală.

Retorica folosită de AUR nu poate penetra ideile promovate de mai experimentații PNL-iști, consideră prim-vice președintele din Modrogan. Tocmai de aceea, subliniază Rareș Bogdan, Partidul Național Liberal se va poziționa peste AUR la alegerile europarlamentare din 2024.

În cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, fostul jurnalist de la Realitatea a explicat că liberalii au comandat mai multe sondaje în teritoriu, iar AUR nu a depășit 20%. Potrivit liberalului, AUR ar fi obținut cel mai mult în Dâmbovița, unde ar obține voturile a 18% din electorat. La polul opus sunt orașe în care AUR nu trece de 10%.

Într-un acces de sinceritate presărat cu o ironie ușor superioară, Bogdan subliniază faptul că:

Mai departe, liberalul argumentează că atacurile AUR la adresa Uniunii Europene va face partidul să piardă voturi importante. Cifrele par să ”vorbească” în favoarea europarlamentarului PNL.

Cât despre lupta politică între PNL-AUR, Bogdan este convins că nu se pune problema ca urmașii Brătienilor să piardă în fața patriotismului promovat de mai tânărul AUR condus de Simion. Asta, doar dacă liberalii vor instrumenta și folosi corect atu-urile pe care le au. În accepțiunea fostului jurnalist, ”cele trei crize” gestionate de guvernarea PNL vor crește considerabil capitalul electoral. Crize pe care Rareș Bogdan le-a enumerat după cum urmează:

Asta nu ar fi tot, Rareș Bogdan a dezvăluit că strategia electorală a liberalilor se va centra în jurul celor trei guvernări și a fondurilor europene atrase.

„Nu am vorbit de faptul că am adus fonduri europene de 11 miliarde, că am ajuns la 74% absorbţie. Nu a fost nici atât. A fost sub 50 la sută România, că am adus investiţii directe de 11 miliarde, nu am vorbit despre ceea ce am realizat efectiv, ci permanent am lăsat propaganda populistă să acuze Ce aţi făcut voi?

Ştiţi, eu când aud ”Ce aţi făcut, domne, România… ”. Există o apologie a dezastrului. Lumea nu poate să nege că România a evoluat, dar trebuie să le spui oamenilor. Oameni nu sunt de rea credinţă, dar trebuie să le aduci argumente”, a mai declarat Rareş Bogdan, potrivit stiripesurse.ro.