„Sunt siderat de felul în care PSD a reacţionat şi reacţionează în Parlament acum când este în discuţie o lege foarte importantă, legea care reglementează izolarea persoanelor bolnave şi carantinarea persoanelor. PSD tergiversează această discuţie”, a spus şeful statului, într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni.

El a subliniat că este nevoie „urgentă” de această lege şi a făcut apel la parlamentari să finalizeze discuţiile.

La rândul său, europarlamentarul Rareș Bogdan spune că PSD apelează la tot felul de tertipuri pentru a amâna legea carantinării și izolării, ceea ce este inadmisibil și nedemocratic.

Guvernul PNL are instrumentele amputate, in acest moment, de a controla COVID , pentru ca PSD și anexele sale lalaie sau blochează legea in Parlament pe motiv de încălcare a drepturilor romanilor. Incredibil, sa vorbească urmașii celor care au organizat mineriadele de drepturi cetățenești.

Blocajul Socialiștilor lui Ciolacu și compania protejează dreptul infectatilor cu COVID 19 de a nu fi carantinati, (mii și mii de oameni)! Dar in ce fel, mie, ca cetățean încă neinfectat și milioanelor de cetățeni încă neinfectati Parlamentul dominat de PSD si anexele sale îmi garantează dreptul de a fi sănătos?! Oare pe tertipuri politice e mai bine sa nu îngrădim minoritatea îmbolnăvita de COVID19 in detrimentul majorității cetățenilor sanatosi? De ce dorește PSD inversarea acestui raport? În ce scop? In scop electoral? Adică strict pentru ca partidul de guvernământ sa se erodeze? …. oare viitorii morți mai pot fi electoratul cuiva? Chiar am înnebunit cu toții în Romania?

Protejam minoritatea și condamnam la posibila infectare toți romanii care poarta măști și se spală pe mâini sau se dezinfecteaza și care respecta toate regulile de distanțare medicală, discriminăm 99 % din populație pentru a proteja restul…. Asta e inadmisibil și nedemocratic! PSD procedează întocmai ca in anii 2017-2019, adică când drepturile celor putini, ce aveau probleme cu Legea, erau mai importante decât drepturile celor mulți și cinstiti”, a scris Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook.