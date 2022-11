Rareș Bogdan are vești bune pentru românii din Diaspora: „A fost un proiect drag sufletului meu”. Grup de lucru pentru recunoașterea dublei cetățenii română și spaniolă

Doar Franța mai are un acord încheiat cu Spania care vizează recunoașterea dublei cetățenii, a afirmat europarlamentarul Rareș Bogdan. El a apreciat că decizia de constituire a grupului de lucru în vederea rezolvării acestei probleme legată de cetățenie reprezintă o victorie pentru românii din Spania, dar și pentru toată Diaspora.

„Victorie pentru românii din Spania, pentru toată diaspora! S-a constituit un grup de lucru pentru rezolvarea unei probleme dureroase, și anume ca românii să nu fie obligați să renunțe la cetățenia română pentru a o obține pe cea spaniolă. Este primul rezultat concret al primei ședințe comune de guvern România – Spania. Spania mai are acord doar cu Franța pentru recunoașterea dublei cetățenii”, a arătat europarlamentarul Rareș Bogdan.

În acest context, Rareș Bogdan a apreciat munca premierului Nicolae Ciucă, despre care a spus că este primul din istoria României care face pași decisivi în rezolvarea acestei probleme. El a mai subliniat că Spania susține necondiționat aderarea României la Spațiul Schengen.

„Este primul premier al României care face pași decisivi pentru rezolvarea unei probleme cu care frații noștri din Spania luptă de 15 ani! Vreau să-l felicit pe ambasadorul nostru, George Bologan, care a pus multă inimă și a fost extrem de constructiv. Am analizat problema de multe ori, am căutat soluții, am investit sufletește și iată, ne apropiem de un rezultat așteptat de atât de mulți ani! A fost un proiect drag sufletului meu și satisfacția este enormă! Doamne ajută! Nu uitați să iubiți România în fiecare zi!”, a mai spus Rareș Bogdan într-o postare pe contul de Facebook.

Anunțul premierului Pedro Sanchez

Guvernele Spaniei şi României îşi propun să înceapă să lucreze în vederea obţinerii dublei cetăţenii a declarat şeful Executivului de la Madrid, Pedro Sanchez. El a precizat că acesta este un mesaj politic extraordinar, deosebit de important. Premierul spaniol a subliniat că în Europa doar Franţa şi Portugalia au acorduri privind dubla cetăţenie cu Spania.

Pedro Sanchez a făcut o serie de declarații pe acest subiect într-o conferință de presă comună cu premierul Nicolae Ciucă, la finalul ședinței comune a guvernelor celor două state, Spania și România. La rândul său, Nicolae Ciucă a apreciat că acest demers este o „recunoaştere a valorii pe care comunitatea română o aduce în Spania”.

„Vreau să subliniez faptul că atunci când se va întâmpla acest lucru şi sigur se va întâmpla, România va fi a treia ţară din Europa cu care avem acest tip de alianţă şi acest tip de recunoaştere. Cred că este foarte important să lăsăm ministerele să lucreze în această direcţie. Se va forma un grup de lucru cu Ministerele Afacerilor Externe şi Afacerilor Interne şi după aceea vom dezvolta această idee.

Dar cred că mesajul pe care îl transmitem, de recunoaştere şi angajament, cel puţin din partea Guvernului Spaniei, de recunoaştere a contribuţiei comunităţii româneşti în ţara noastră, cred că acest mesaj este extraordinar şi vreau să le mulţumesc românilor şi româncelor care locuiesc printre noi şi evident acest lucru are legătură şi cu angajamentul nostru, dar şi cu angajamentul premierului român ca acesta să fie începutul unei relaţii pozitive pentru ambele ţări”, a arătat premierul spaniol.

