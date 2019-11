Prezența scăzută înregistrată până la ora 14:00 la urnele de vot din județele Harghita și Covasna constituie un real motiv de îngrijorare pentru liderii Partidului Național Liberal. În acest sens, europarlamentarul PNL a ieşit cu un mesaj pe social media:

„Baronii PSD sunt disperați. Au intrat în vrie. Forțează să scoată oamenii la vot. E foarte important și scorul. Cu cât scorul e mai mare pentru candidatul dreptei, cu atât sunt mai mici șansele ca PSD să revină. Este extrem, extrem de important! Îi rog pe frații maghiari să se prezinte la vot. În rândul comunităților maghiare prezența este foarte mică. N-au fost 20 de ani cum a zis Brucan, ci 30 de ani. Nu votați doar ca președintele Klaus Iohannis să-și continue mandatul. Nu vorbim de cine câștigă alegerile. Ci de unde plasăm PSD-ul”, a scris Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook.

Viroica Dăncilă, optimistă… a declarat:

„Am votat pentru o Românie care să meargă înainte, nu spre o vreme când nu aveam drepturi, am votat pentru un mandat la Cotroceni în care să vedem mai multă implicare, muncă şi devotament faţă de poprul român. Am votat din inimă şi cu inima pentru România. Cine se scoală de dimineaţă ajunge departe, nu eu hotărăsc, românii hotărăsc„ a declarat fostul premier.

