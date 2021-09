Rareș Bogdan anunță sfârșitul lui Nicușor Dan: ”A trecut un an, eu vreau schimbări”

Rareș Bogdan l-a criticat pe primarul Capitalei, Nicușor Dan – susținut de PNL – apreciind că, într-un an de când acesta a câștigat alegerile, nu și-a respectat promisiunile. Bogdan a indicat că doar 3 dintre directorii din administrația Gabrielei Firea au plecat din primăria condusă de Nicușor Dan, și aceia pentru că s-au pensionat.

„Doar 3 directori s-au pensionat, restul sunt exact aceiași care au fost și pe vremea doamnei Firea”

La prezentarea moțiunilor candidaților la șefia partidului, Ludovic Orban și Florin Cîțu la PNL sector 1, Rareș Bogdan a atacat-o pe și pe Clotilde Armand, sugerând că i-ar fi plăcut să o întâlnească pe aceasta ca primar în Paris, „în arondismentul 14”, sau „arondismentul 8” și că la Primăria Sectorului 1 ar fi preferat să vadă un liberal, lucru care „în mod sigur se va întâmpla la alegerile din 2024”, scrie g4mediaa.ro.

„Apropo de alegerile locale, eu am participat și în emisiuni și am susținut candidatul la Primăria Capitalei, chiar dacă nu era membru PNL. L-am tot auzit în campanie vorbind despre caracatițe, despre pânze de păianjen care nenorocesc Bucureștiul și bugetul public, despre corupții din fruntea direcțiilor din primărie și din poliția locală. Dar a trecut un an de la alegerile locale și nu știu ce s-a întâmplat… Între timp ori s-a metamorfozat ceva, sau… Pentru că eu nu am văzut schimbări. Or, eu vreau schimbări. Atunci când spun ceva, trebuie să se și întâmple.

De asta le-am mulțumit colegilor mei că în campanie eu am susținut tăierea pensiilor speciale și în 28 ianuarie colegii mei din Parlament au decis tăierea pensiilor speciale, chiar dacă a venit după CCR și doamna Weber și ne-a lovit legea, ulterior noi le-am impozitat. Sigur că după un an de zile și Nicușor Dan ne va explica de ce au plecat din Primăria Generală doar 3 directori care s-au pensionat, iar restul sunt exact aceiași care au fost și pe vremea doamnei Firea”, a afirmat Rareș Bogdan.