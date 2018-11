RAREȘ BOGDAN a făcut ANUNȚUL! MESAJUL așteptat de toți ROMÂNII! BREAKING NEWS în media

Rareș Bogdan a publicat pe Facebook decizia în privința emisiunii „Jocuri de Putere” de la Realitatea TV. Decizia vine după ce realizatorul a anunțat în direct că își dă demisia.





„Mulțumesc zecilor de mii de oameni care au scris, au trimis mesaje de încurajare și susținere și m-au determinat să reflectez.

Pot fi acuzat de multe – că mă aprind ușor, că nu sunt prea diplomat – dar nu am dorit nicio secundă să aduc vreun deserviciu televiziunii care mi-a oferit o tribună pentru a iubi România așa cum cred eu că este bine și moral.

Publicul Realitatea TV, publicul fabulos al „Jocuri de Putere cu Rareș Bogdan” merită câteva explicații pe care le dau din toată inima, având mintea extrem de limpede.

Realitatea TV și emisiunea fanion, „Jocuri de Putere cu Rareș Bogdan”, nu își schimbă direcția! Continuăm lupta pe baricada României morale, României reale, României eterne. Realitatea TV și „Jocuri de Putere cu Rareș Bogdan” sunt o poveste despre lungul drum al jurnalistului către succes pe calea inteligenței, a muncii, a corectitudinii și a pasiunii.

Adevărul este exact cel pe care l-am spus mereu: am avut libertate totală să aleg temele emisiunii, unghiul de abordare, lista de invitați. Nu am ce să-i reproșez lui Cozmin Gușă din acest punct de vedere, care a dovedit încă o dată că a avut nas atunci când a mizat pe mine.

Ne-am spus ce am avut de spus în particular, ca doi bărbați. În seara când lucrurile au degenerat, poate și ulterior, am fost amândoi pătimași. Nu pot să-i reproșez asta, nu mi-o reproșez nici mie. Atunci când nu ne vom mai arăta sentimentele vom fi doar niște roboți, vom fi vrednici de milă, vom fi asemeni celor împotriva cărora luptăm, fiecare pe drumul său: meschini, ipocriți, lipsiți de onoare, nepăsători cu propria țară.

Mi-ar plăcea ca toți jurnaliștii din România să aibă norocul celor care lucrează la Realitatea TV, să aibă parte de un asemenea Patronat, să nu simtă pe gât, ca o cizmă, punctul de vedere al unui proprietar care are argumentul unic că-ți plătește leafa, deci ți-a cumpărat conștiința. Exact pe asta a mizat Cozmin: pe libertate. Iar unul dintre argumente este acela că publicul simte fake-urile, e sătul de ele, te dorește autentic, chiar dacă mai greșești.

România se află la o răscruce pe care, dacă Realitatea TV și „Jocuri de Putere cu Rareș Bogdan” nu o intuiesc, nu-și merită locul de oșteni ai adevărului, de câini ai democrației. E prea mult dezechilibru în lumea politică, între instituțiile media, în propriile conștiințe pentru a adăuga și noi argumente că suntem un neam pulverizat! Publicul nu trebuie trădat! Publicul „Jocuri de Putere cu Rareș Bogdan”, publicul câștigat de Realitatea TV în timp, cu mare greutate, nu trebuie abadonat. Acest public are nevoie de „Jocuri de Putere cu Rareș Bogdan” și de invitații excepționali, extrem de liberi ai acestei emisiuni.

Le cer scuze telespectatorilor, ascultătorilor și colegilor că au trebuit să treacă prin asta! Continuăm împreună lupta împotriva “ciumei roșii”, de pe ultima baricadă a libertății și demnității! Dragnea și PSD trebuie opriți din tentativa de a captura statul român. Noi împreună putem contribui la asta!

Prin urmare: toate lucrurile vor reintra în normal. Mă întorc acasă! Ne vedem duminică la ora 21. Sunt un om de echipă!

Realitatea TV nu moare și nici nu se predă! Vă aștept de duminică până joi, de la ora 21 până la 1 noaptea, alături de toți invitații mei excepționali! Continuăm împreună, câștigăm împreună!”, a scris Rareș Bogdan.

