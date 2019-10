Rareş Bogdan împreună cu preşedintele Iohannis au participat la Adunarea Regională a organizațiilor PNL regiunea Vest

„Iohannis a mai obtinut 4% fata de ce avea (…) azi presedintele Iohannis are o incredere de 50%, este cea mai mare incredere a unui presedinte dupa un mandat”, a spus Rares Bogdan.

„PNL e la un scor istoric pe care nu l-a mai avut dupa Revolutie (…) azi PNL a sarit de 35%”, a mai spus europarlamentarul

„Chiar daca suntem in pole-postion, batalia nu e castigata. Nu va ganditi la guvernare, va rog din suflet, considerati ca 6 saptamnai inca nu a cazut guvernul Dancila, ca Iohannis nu e asa sus in sondaje. Am invatat ca pana nu vedem rezultatul oficial nu e bine sa dantuiesti si sa spui „Mihaela, dragostea mea”, a conchis Rareş Bogdan în discursul său la Timişoara.

La eveniment sunt prezenți aproximativ 3.500 de membri și simpatizanți ai partidului, parlamentari și aleși locali.

Klaus Iohannis a anunțat că va continua luni consultările cu partidele pentru formarea unui nou Guvern, potrivit dcnews.ro

