Dintre cele trei scenarii prezentate, FRF a decis ca cel mai potrivit să fie cel în care primele şase clasate vor disputa doar câte un meci fiecare cu fiecare şi se vor decide echipele promovate şi formaţia care merge la baraj.

Ca urmare, rapidiștii s-au arătat nemulțumiți de decizia forului, preferând, în schimb, disputarea tururor meciurilor rămase sau măcar jocuri tur-retur între cele şase din play-off.

„Am văzut că UTA este nemulţumită de înjumătăţirea punctelor. Noi am fi vrut să se joace toate meciurile sau măcar să jucăm tur-retur, dar aşa s-a stabilit. De ce 6 echipe? Dacă am înţeles bine, doar acestea şase au depus dosare de licenţiere. Dacă e aşa, consider că e mai bine să jucăm doar aceste şase echipe pentru că altfel se putea interpreta.

E păcat că meciurile vor fi fără spectatori pentru că eram echipe cu fani mulţi, dar nu ai ce face.

Săptămâna viitoare vom intra în carantina de două săptămâni într-un hotel din Bucureşti şi vom începe în Regie antrenamentele, conform protocolului stabilit de FRF cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Sportului. Am mare încredere în echipă şi sper să sărbătorim promovarea în Liga 1„, a declarat Victor Angelescu, acţionarul majoritar al Rapidului, pentru Digi Sport. De asmemena, UTA a mai contestat decizia luată de Burleanu&Co. şi ameninţă cu depunerea memoriilor împotriva FRF.

Mai mult, pe 4, 11, 18, 25 iulie și 1 august sunt programate duelurile din Liga a 2-a. UTA, Mioveni şi Turris vor juca trei meciuri pe teren propriu şi două în deplasare, iar FC Argeş, Petrolul şi Rapid invers.