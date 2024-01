Rapid-FCU, meci de infarct. Atletico Madrid vrea să-l ia pe portarul Rapidului

Rapid a dat din nou emoții suporterilor. Un meci palpitant între Rapid și FCU Craiova, cu o revenire spectaculoasă a echipei Rapid de la scorul de 1-3, culminând cu o victorie de 4-3. Cristiano Bergodi, antrenorul Rapidului, a oferit o reacție detaliată după meci, exprimându-și satisfacția pentru modul în care echipa sa a răspuns pe parcursul meciului și pentru contribuția jucătorilor care au intrat de pe bancă.

De asemenea, interesant este transferul iminent al portarului Horațiu Moldovan la Atletico Madrid. Potrivit declarațiilor lui Bergodi, Andrea Berta, directorul sportiv al Atletico Madrid, l-a contactat pentru a discuta despre calitățile lui Moldovan. Se pare că Atletico Madrid îl consideră pe Moldovan un portar promițător, deși va avea o competiție serioasă pentru postul de titular, având în vedere prezența lui Jan Oblak în echipă. Sare pe rană pentru adversari.

În general, antrenorul a lăudat performanțele echipei și a individualizat contribuțiile jucătorilor precum Krasniqi, Hasani, Burmaz și Djokovic. A subliniat și faptul că echipa nu s-a descurajat chiar și atunci când scorul era defavorabil, considerând aceasta drept una dintre cele mai mari victorii ale sale la Rapid. Suporterii, cu Tzancă Uraganu în tribună, au cântat de bucurie.

Rapid, antrenorul Bergodi laudă jucătorii

„Au fost emoții mari, o victorie de moral, cu multe goluri, nu credeam că va fi un astfel de meci. Băieții au reacționat la 1-3, am intrat în joc atunci când am înscris golul 2. Am crezut că putem egala și câștiga. Dar lucrul cel mai important este că echipa nu s-a speriat. Cine a intrat de pe bancă a făcut lucruri extraordinare și ne-a adus victoria. Orice echipă ar fi cedat la 1-3. Noi am rămas în meci, este cea mai mare victorie a mea de până acum aici.

L-am schimbat la pauză pe Krasniqi pentru că a avut o problemă la coapsă. A înscris, dar a cerut schimbare la pauză, riscam să se accidenteze și mai rău. Hasani s-a mișcat binișor, în prima repriză nu și-a găsit poziția în teren. E un jucător tehnic, momentan nu se cunosc nou veniții cu ceilalți. Burmaz a intrat foarte bine, are dorință, ambiție. Djokovic ne-a ajutat foarte mult, un jucător puternic.

Am făcut un meci senzațional, toată lumea s-a bucurat. Horațiu Moldovan nu are vină pentru primirea acestor goluri, este un portar foarte bun, toată echipa este responsabilă atunci când primim gol. L-am folosit pe Horațiu pentru că am vorbit cu el, va avea o carieră importantă. Ieri m-a sunat Andrea Berta, directorul sportiv al lui Atletico și m-a întrebat de Horațiu pentru că l-au văzut și le-a plăcut de el.

Acolo e Oblak, nu-i va fi ușor să intre titular, dar, cine știe, mă bucur foarte mult pentru el”, a declarat exclusiv Cristiano Bergodi, la finalul partidei, conform DigiSport.