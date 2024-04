Monden Ramona Olaru n-a încheiat socotelile cu fostul iubit. Detaliul care a dat-o de gol







Se pare că Ramona Olaru n-a încheiat toate socotelile cu fostul iubit, Iulian. Când formau un cuplu, mașina asistentei de la Antena 1 s-a stricat, iar acesta s-a oferit să-i dea S-Klasse lui. El nu i-a cerut mașina înapoi după despărțire, cel mai probabil pentru a se revanșa după ce a fost văzut la brațul Ralucăi Pastramă.

Ramona Olaru a rămas cu mașina fostului

Îmbrăcată lejer, cu o fustă bordo și o cămașă largă, bărbătească, poate chiar împrumutată de la același fost iubit generos, Ramona dat fuga la fast-food. Ea a coborât din bolidul de lux cu o poșetă foarte scumpă, dar și cu un burger și un suc, potrivit Cancan.

Trebuie menționat că asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani era singurică. În ultima vreme, ea a declarat în mai multe interviuri că s-a sărutat de bărbații neserioși.

Ar fi înșelat-o cu Raluca Pastramă

În urmă cu câteva luni, Ramona a declarat că este mai fericită ca niciodată și că are o relație cu un afacerist misterior, Iulian. Când totul părea că merge bine, acesta a fost surprins de mâna cu fosta soție a lui Pepe, Raluca Pastramă. La scurt timp a mai apărut o domnișoară în poveste, care susținea că Iulian este iubitul ei.

După ce le-a cucerit pe Ramona și Raluca Pastramă, afaceristul a trecut la următoarea victimă. Aceasta a povestit că bărbatul a căutat-o pe Instagram și că au avut mai multe întâlniti de neuitat.

„Ne-am cunoscut acum vreo lună, pe Instagram, m-a abordat, mi-a spus că sunt foarte frumoasă, că ar vrea să mă cunoască. Eu l-am întrebat ce anume își dorește, cum este el ca om. Mi-a spus că este foarte calm, că își dorește stabilitate, că vrea o familie, și cât mai curând asta… Mi-a propus să mergem în vacanțe. A tot insistat să ne vedem, ne-am văzut, ne-am tot văzut. Am ieșit în oraș, am dormit împreună, la el”, au fost primele declarații ale tinerei care susține că, atunci când l-a cunoscut, a crezut că Dumnezeu i-a pus mâna în cap.

N-ar fi jucat doar la trei capete

Tânăra a declarat că în ziua în care a scos-o pe Raluca Pastramă în oraș plecase de ea de acasă. Aceasta a spus că afaceristul minte foarte multe femei, nu doar pe fosta soție a lui Pepe și pe Ramona Olaru.

„Noi am petrecut weekend-ul împreună. Am fost împreună vineri, sâmbătă, duminică… și mi-a zis că el nu va fi în București de luni până miercuri, că va fi plecat. Eu l-am înțeles, te gândești că o avea treabă, că și eu mai plec. Dar el, se pare, nu era plecat. Am vorbit cu el puțin la telefon, și la mesaje mi-a răspuns greu, dar am zis că are omul treabă, pentru că el s-a comportat foarte frumos cu mine. El, miercuri, când venea, trebuia să fim împreună. El nu mă minte doar pe mine, el o minte și pe Raluca Pastramă. Și cine știe câte or mai fi!?

Perna pe care a dormit astă noapte Raluca, pentru că înțeleg că ei au fost filmați ieri, oare nu miroase a parfumul meu? Eu am mai văzut ceva în telefonul lui, mesaje cu alte femei, dar îmi spunea că sunt doar prietene, că acum mă are pe mine și nu-i trebuie altceva și uite așa.

După ce am văzut în CANCAN articolul cu el și cu Raluca Pastramă, nu l-am mai întrebat nimic, direct block! Ce să-l mai întreb?”, a încheiat tânăra.