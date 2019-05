Bombă la Antena 1! Una dintre vedetele postului, aspru criticată de șef: „Te porți ca o...” Cine i-a luat apărarea

Cea mai nouă asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, Ramona Olaru, a mărturisit că este foarte des criticată de către Răzvan.





Flavia Mihășan, asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” se pregătește să aducă pe lume primul ei copil, iar la emisiune o înlocuiește o blondă cel puțin la fel de sexy. Este vorba despre Ramona Olaru. Tânăra a mai cochetat cu televiziunea, s-a adaptat foarte repede cu programul matinal, dar și cu toți colegii.

Ramona Olaru se declară încântată de noul job și spune că nu și-a dat seama când a trecut timpul.

„Nu știu când au trecut două luni. Foarte rapid m-am adaptat, pentru că îmi place extrem de mult și, când îți place un lucru, nu te mai gândești: Aoleu, e 5 dimineața, nu vreau să mă trezesc. Nu, încă mă bucur de lucrul acesta și mă trezesc fericită tot timpul. La 6 dimineața, când intru pe ușa redacției cu: Hei, bună dimineața! Ce faceți?, colegii mă întreabă: „De unde ai energia asta?”. Încă o am, pentru că îmi place.”, a declarat Ramona Olaru.

Ca să fie proaspătă în fiecare dimineață, Ramona spune că are grijă să-și facă somnul de frumusețe.

„La 21.30 – 22.00 e deja ora la care nu mai pot să țin ochii deschiși. Dar mă bucur că am toată noaptea pentru odihnă.”, a declarat Ramona Olaru, conform Libertatea.ro.

Asistenta TV a mărturisit că dintre cei doi prezentatori, Răzvan este mai dur și o ceartă mai des, în timp ce Dani este mai permisiv și îi mai ia apărarea.

„Răzvan îmi zice tot timpul: „Poartă-te ca o lady! Fii și tu cuminte!”. Că eu sunt nebună, așa am fost și nu pot să mă stăpânesc, sunt: ha, ha, ha, hi, hi, hi. Dar se distrează cu ce fac eu! El e cel mai aspru, ca să zic așa , dar e foarte bine ce face. Am învățat multe lucruri alături de ei în doar două luni.”, ne-a mărturisit tânăra.

Ramona Olaru și-a pus soțul la o treabă foarte complicată, ziua în amiaza mare, într-o parcare. Bogdan a primit sarcina de a-i realiza o serie de poze, din toate unghiurile posibile.

Mai exact, după ce s-a terminat matinalul, Ramona Olaru nu a plecat acasă ca să doarmă, ci, înainte de a se urca în mașină alături de soțul ei, i-a venit ideea să facă o ședință foto chiar în parcare. Toată povara a picat pe Bogdan, care a avut o misiune și grea și lungă.

