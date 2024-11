Monden Ramona Olaru a devenit „internațională”. Proprietara unei firme de machiaj din Senegal i-a trimis produse la testat







Matinala, Ramona Olaru, a ajuns să fie apreciată de o producătoare de machiaje din Senegal care i-a trimis produse pentru a le testa. Totul s-a întâmplat cu ocazia uneia dintre deplasări ale vedetei,

Produse din Senegal pentru Ramona Olaru

Machiajul face parte din rutina de zi cu zi a frumoasei prezentatoare de la Antena 1. Drept urmare inclusiv în deplasări, aceasta arată țiplă așa cum îi stă bine unei vedete TV. Așa că nu a fost greu să fie remarcată de către o producătoare de machiaje din Senegal, atunci când a participat la un circuit de Formula 1. ”Am cunoscut foarte mulți oameni.

Printre ei am cunoscut și o fată care era cu fratele ei acolo, din Senegal. Care au venit la mine să-mi spună cât sunt de frumoasă. Oamenii sunt altfel în afara țării. Chiar vin la tine să-ți facă un compliment. Și am păstrat legătura, ne-am împrietenit, eu cu această fată pe care o cheamă Awa. Și mi-a zis că are propriul ei brand de produse de make-up și mi-a scris să mi le trimită, acum o lună de zile. Vin din Senegal, vă dați seama și sunt super happy. Știam că a venit de ieri coletul și abia așteptam să vin să le desfac”, a povestit Ramona.

”Te va face și mai frumoasă”

”Dragă Ramona, sunt bucuroasă să împărtășesc cu tine noua mea colecție. Știu că te va face chiar și mai frumoasă , te rog să împarți produsele cu familia și prietenii”, i-a scris într-un răvaș senegaleza. ”Glossurile sunt superbe, și textura și culorile și tot. O să mă gândesc pe care i-l dau și surorii mele. E greu!”, a spus Ramona Olaru pe instastory.

Cert este că prezentatoarea s-a machiat cu produsele din Senegal de care s-a arătat foarte încântată. Ramona Olaru este una dintre cele mai apreciate prezențe feminine din spațiul public. De altfel este considerată un adevărat influencer în materie de modă, dar și de make-up.