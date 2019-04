Cine rămâne fără cont de Facebook. Anunțul făcut de directorul securității cibernetice al rețelei de socializare

Conturile sau paginile de Facebook care nu sunt ceea ce pretind a fi și care livrează mesaje ce influențează dezbaterea publică vor fi închise, a declarat, pentru Le Monde, Nathaniel Gleicher, directorul securității cibernetice al rețelei de socializare.





Într-un interviu pentru Le Monde Nathaniel Gleicher a arătat că după trei luni de anchetă, „Facebook nu a găsit urme de intervenție străină în mișcarea vestelor galbene”, care s-a născut și este organizată, în mare parte, pe rețeaua de socializare.

Autoritățile franceze au fost îngrijorate de rolul posibil al unei puteri străine care ar putea, sub acoperire, să exploateze provocarea. „Această parte a companiei din California - care conduce echipe pentru a contracara operațiunile de propagandă - a recunoscut, cu toate acestea, fără a le numi, că unii jucători au profitat de protest, că intervine o interpretare a discursurilor ori de câte ori există o mișcare politică majoră", scrie publicația franceză. Gleicher spune că nu au detectat nicio intervenție neautentică. „Nu am găsit nimic despre asta. Nu am văzut nimic neautentic în mișcare. Continuăm să monitorizăm situația, deoarece treaba noastră este de a identifica exact acest tip de activitate ", a explicat Gleicher. El a adăugat că Facebook a început, din 2016, „vănătoarea” de astfel de conturi și pagini, care încearcă influențarea dezbaterilor publice, și că o vor intensifica.

Secretariatul Național Francez al Apărării a comandat, la începutul lunii decembrie, un audit pe rețelele de socializare după ce s-a constatat apariția a numeroși suspecți și conturi foarte active pe subiectul mișcării vestelor galbene, în special pe Twitter.

Chestiunea interferenței politice a puterilor străine prin intermediul rețelelor sociale este un risc luat în serios de autoritățile franceze în ultimii ani, scrie Le Monde.

