Sibiu-Boiţa este primul tronson al autostrăzii Sibiu-Piteşti. Acest tronson, a apreciat Raluca Turcan, devine „reprezentativ” pentru şantierele de infrastructură pe care Guvernul le-a deblocat”.

Aceasta după ce, „ani de zile proiectele lor au fost uitate în sertare sau plimbate pe la televiziuni”, consideră Turcan.

Alături de ministrul Transporturilor, Lucian Bode, Raluca Turcan a inspectat, vineri, stadiul lucrărilor de pe acest tronson.

„Tronsonul Sibiu-Boiţa al autostrăzii Sibiu-Piteşti păstrează un ritm al construcţiei care mă face să cred că promisiunile primelor porţiuni asfaltate în 2021, lansate la vizita trecută, sunt realizabile. Nivelul de avans al investiţiei (6-8%) este o confirmare în plus. Împreună cu ministrul Transporturilor, Lucian Bode, şi alături de preşedinta Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Cîmpean, şi prefectul Mircea Creţu am primit asigurări astăzi, într-o zi specială pentru infrastructura din România, cu privire la capacitatea constructorului de a onora şi chiar depăşi graficul de lucrări. Sibiu-Boiţa este primul tronson al autostrăzii Sibiu-Piteşti şi devine, iată, reprezentativ pentru şantierele de infrastructură pe care Guvernul le-a deblocat după ce ani de zile proiectele lor au fost uitate în sertare sau plimbate pe la televiziuni”, a scris vineri, pe pagina de Facebook, Raluca Turcan.

În luna mai, ministrul Transporturilor se declara optimist. Potrivit acestuia, anul 2020 va fi anul „autostrăzii Sibiu-Piteşti”’, el precizând că lucrările la tronsonul 1 au început deja, iar la secţiunea 5 a fost semnat contractul de proiectare şi execuţie.

„După ce am reuşit să începem lucrările la tronsonul 1 Sibiu – Boiţa, luni am semnat contractul pentru proiectare şi execuţie secţiunea 5 Curtea de Argeş – Piteşti. La sfârşitul acestei luni, maxim 20 de zile, cred că vom fi în măsură să anunţăm câştigătorul şi, fără contestaţii, să semnăm contractul, până la sfârşitul lunii iunie, şi pentru tronsonul 4 Tigveni – Curtea de Argeş. În ceea ce priveşte tronsonul 3, avem toate datele şi toate analizele făcute, (…) astfel încât Compania de drumuri să poată să scoată la licitaţie şi tronsonul 3. Avem în analiză o serie de măsurători, studii geo, pe care le realizăm pe tronsonul 2, astfel încât până la sfârşitul acestui an să putem să scoatem la licitaţie şi să semnăm contractul de execuţie şi pentru tronsonul 2. Aşadar, din acest punct de vedere, suntem în linie dreaptă – după ani şi ani de aşteptări, iată am început lucrările”, a spus ministrul Transporturilor