„Sunt surprins că eruditul domn Banciu mă ia în șuturi (luftând, desigur) referitor la postarea mea Chirac vs Le Pen. Îmi promite și o lecție de cultură despre epoca Chirac (pe care l-am votat în 2002) și Le Pen (împotriva căruia organizam demonstrații în Strasbourg în 1990) uitând zicala „la culture, c’est comme la confiture: moins on en a, plus on l’étale”.

Totuși, domnule Banciu, eu continui să apreciez rolul educațional al monologurilor dumneavoastră -sunt utile bravelor gospodine insomniace- și, pentru a vă face să evitați greșeli pe viitor, o să vă explic când o să am răgaz de ce anume numele meu se pronunță Funériu și nu Funeríu. Dacă numele dumneavoastă ar veni de la „banc” (ceea ce unii ar considera à propos) cred că și dumneavoastră v-ați supăra să vi se spună Bancíu 😉

PS: nu e nimic rău că faceți educație gospodinelor, nu e o ironie. Căutați cele câteva „minute de inteligență” făcute de mine și veți vedea cât sunt de serios când vă laud 😉

PPS: reproşul pe care mi-l faceți că nu aş cunoaşte politica din Franța mi-a amintit reproşul făcut de un bovin senator PSD că „nu am citit Legea educației”. Ceea ce, în cazul bovinului pesedist, factual, era corect: o scrisesem, nu o citisem”, a scris Daniel Funeriu pe Facebook.

