Rafila aruncă bomba în România. Câți români au avut COVID, de fapt? Cifra este amețitoare

Directorul pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Hans Kluge, a declarat că în cele 53 de ţări care fac parte din aria de responsabilitate au înregistrat mai bine de 7 milioane de noi infectări cu COVID-19 în prima săptămână a anului. Aceste cifre reprezintă o creștere mai mult decât dublă în decurs de doar două săptămâni.

26 de ţări europene au raportat că mai bine de 1 la sută din populația lor s-a infectat cu noul coronavirus

Cu privire la România, ministrul Alexandru Rafila a declarat că este sigur de faptul că sunt deja 10 milioane de persoane care s-au infecta mai ales că acum este în circulaţie varianta Omicron extrem de transmisibilă dar mai puţin periculoasă.

„Cu siguranţă au făcut 10 milioane de persoane COVID, eu cred că au făcut şi mai mult de 10 milioane, pentru că discutăm de o tulpină extrem de transmisibilă pe de-o parte şi la care simptomatologia pentru mulţi dintre cei care se îmbolnăvesc este foarte redusă.

Noi avem peste 2 milioane de persoane care au fost diagnosticate. Cel mai mic factor de multiplicare este cinci. Deci cel puţin 10 milioane de persoane au trecut prin infecţie. Sigur, sunt unii vaccinaţi care au trecut prin boală, aşa cum se întâmplă acum, în valul Omicron, dar sigur, memoria imunitară este probabil la majoritatea cetăţenilor din România”, a declarat Alexandru Rafila.

OMS, predicții pentru luna martie

Situaţia împovărează sistemele de sănătate în multe ţări unde Omicron s-a răspândit cu repeziciune şi ameninţă să devină tulpina predominantă în multe altele. Însă că vaccinurile asigură o bună protecție împotriva îmbolnăvirilor grave şi decesului, inclusiv pentru tulpina Omicron. De asemenea, imunizarea a făcut ca mulți oameni infectați să nu necesite spitalizare.

Recentele previziuni ale Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) îi dau dreptate sefului OMS. IHME este o organizație de cercetare a sănătăţii publice din subordinea University of Washington School of Medicine, la care şi OMS face referire.

La nivel mondial, cazurile zilnice de infectare cu coronavirus ar putea ajunge la 5 milioane, şi chiar mai mult în luna ianuarie. Așteptăm ca, până în luna martie, Omicron să infecteze 60% din populația lumii şi constatăm o ușoară creștere a deceselor la nivel global din pricina Omicron, a mai subliniat leful OMS Europa.

La nivel european, se estimează că mai bine de 50% din populație se va infecta cu Omicron în următoarele 6-8 săptămâni.