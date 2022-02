Rafila, ultimele informații despre restricții. Ce spune ministrul Sănătății despre starea de alertă

Nu există român să nu-şi dorească ridicarea restricțiilor şi a stării de alertă după doi ani de pandemie. În acest context, Alexandru Rafila a anunţat, joi, că trebuie să avem cel puţin doi pași de relaxare deoarece statul nu-şi dorește să se revină la reintroducerea restricţiilor.

Ministrul Sănătății a explicat ce trebuie făcut pentru a evita o eventuală revenire la restricţii. Deoarece aceste închideri şi deschideri duc la pierderi financiare foarte mari.

Alexandru Rafila şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la situaţia din spitalele noastre spunând că Omicron s-a comportat diferit în România. În spitale au fost destul de multe internări fată de alte țâri.

Peste tot s-a observat că această tulpină Omicron produce multe cazuri, dar relativ puţine internări şi relativ puţine cazuri la terapie intensivă. În România nu a fost chiar aşa. Am avut destul de multe internări, am avut un grad de ocupare la terapie intensivă până în jur de 65%, cam 1.200 din cele 1.800 de paturi au fost ocupate şi acum încercăm ca să aplicăm acelaşi algoritm şi în cazul relaxărilor. Adică dacă numărul de paturi ocupate la ATI scade la jumătate, adică 900 de paturi. Nu suntem departe. Noi am avut o reticenţă în a lua măsuri din ce cauză? Pentru că la terapie intensivă, cu toate că numărul de cazuri scădea, au rămas cam aceleaşi. Tot timpul am avut în jur de 1.000 de paturi ocupate. Acum în jur de 2 zile am văzut o scădere mai consistentă. Dacă trendul acesta va continua şi ajungem la 900 de paturi, acum avem puţin peste 1.000, putem să luăm în considerare ridicarea unor restricţii.