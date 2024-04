Actualitate Rafila acuză că este hărțuit să încalce legea la spitalul Asociației Dăruiește Viață







Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, acuză că este hărțuit să încalce legea în cazul spitalului construit din donații de Asociația Dăruiește Viață.

Rafila spune că lisesc mai multe documente

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila spune că spitalul nu și-a putut începe activitatea deoarece lipsesc mai multe documente.

„Spitalul nu are toate documentele. De asta am trimis oameni, ca să îi ajute. Am avut discuţii, sunt doar nişte informaţii deocamdată, nu pot face decât pe baza unor documente contabile. Vreau să fim transparenţi şi să nu existe niciun fel de interpretări.

Eu, de exemplu, acord prezumţia de bună credinţă de la început şi sunt convins că documentele pe care le vor pune doamnele de la «Dăruieşte Viaţă» sunt foarte multe şi aşa mai departe, o să certifice o valoare care corespunde cu siguranţă cu cele declarate anterior.

Echipamentele au fost achiziţionate de «Dăruieşte Viaţă», ele trebuie donate spitalului ca să poată să îşi desfăşoare activitatea acolo. Spitalul este funcţional, dar trebuie rezolvate şi aceste probleme, nu avem ce să facem. Dânsele trebuie să facă donaţia, nu trebuie să o facem noi.

Nu au nevoie de nimic de la noi, trebuie doar să facă donaţia pentru echipamente, cu valorile fiecărui echipament şi documentaţia care stă la baza valorii acestei clădiri încât să şi-o înscrie în Cartea Funciară”, a explicat Rafila.

Rafila: Trebuie să se facă inventarul echipamentelor

Întrebat dacă Ministerul Sănătății deține inventarul echipamentelor care urmează să fie donate, Alexandru Rafila a explicat: „Inventarul este al spitalului respectiv. Noi am acordat avizul de principiu la început, am aprobat structura spitalului, iar luni va primi autorizația de funcționare. Inventarul echipamentelor îl face personalul spitalului.

Noi, tot ce am făcut, a fost să trimitem funcționari de la Ministerul Sănătății care să-i ajute la această preluare a echipamentelor și a documentelor doveditoare legate de construcția clădirii. Clădirea nu este a lor, este a spitalului, care a obținut autorizația de construcție. E vorba de un singur corp de clădire. Plus ce s-a mai făcut. Adică un corp care conține centrala termică. Transferul pacienților nu e treaba lor (a celor de la fundație), e treaba spitalului și a personalului medical din spital. Responsabilitatea pentru pacienți e a spitalului, nu a Dăruiește Viață”, a mai spus Rafila.

„Ceea ce trebuie să facă în continuare este să inventarieze, împreună cu cei de la spital, toate echipamentele, tot ce e acolo și să facă obiectul unei donații către spital, ca să intre în patrimoniul spitalului, să fie în inventar, să aibă valoare, iar în afară de chestiunea asta, trebuie să ne dea și documentele legat de cât a costat clădirea. Ce contracte au fost pentru construcție, materiale. Sunt două chestiuni separate, una e clădirea și alta e treaba cu echipamentele”, a completat Alexandru Rafila pentru RomâniaTV.net.

Primii pacienți ar putea intra de azi în spital

Alexandru Rafila a mai afirmat că susține acest proiect și că nu a pus niciun moment piedici. Mai mult el a arătat că Ministerul Sănătății ar fi acordat toate avizele și autorizațiile necesare funcționării spitalului. În plus, ministrul a spus că primii pacienți ar putea intra de azi în spitalul construit de Asociația „Dăruiește Viață”.

“În primul rând, nu punem piedici. Ministerul Sănătății a acordat toate avizele și autorizațiile acestei construcții, care face parte din Spitalul „Marie Curie”. În luna ianuarie, Spitalul „Marie Curie” a primit un aviz de principiu pentru această clădire. În 20 februarie, Spitalul „Marie Curie” a solicitat avizul pentru structura sanitară și acesta a fost acordat, iar în data de 8 aprilie a fost acordată de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București autorizația sanitară de funcționare. Am avut întâlniri repetate și cu cei de la ‘Dăruiește Viața’ și cu conducerea spitalului, dar sper că aceste neînțelegeri să se încheie și chiar în cursul zilei de astăzi, primii pacienți să se mute în noua clădire a Spitalului „Marie Curie”, a spus Rafila.

Ministrul a mai arătat că nu e vorba despre spitalul fundației, ci de o clădire a Marie Curie construită din banii donați de către Asociația Dăruiește Viață. „Ministerul Sănătății ține corespondența privind avizările, doar cu conducerea Spitalului Marie Curie, arată Rafila.