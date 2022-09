Rafael Grossi a plecat de la Zaporojie. „Lucrurile esențiale pe care trebuia să le văd, le-am văzut”

Rafael Grossi a declarat că „Lucrurile esențiale pe care trebuia să le văd, le-am văzut”. De asemenea, el a mai adăugat că astăzi, echipa sa a realizat un lucru foarte important. Este vorba despre faptul că o parte din echipa AIEA va rămâne la centrala Zaporojie.

Totuși, Grossi a părăsit centrala după vizită. Ulterior, agenția nucleară ucraineană, Energoatom, a comunicat, la rândul său, că șeful Agenției și majoritatea inspectorilor AIEA au plecat de la centrala nucleară. Energoatom a mai precizat că în perimetrul obiectivului nuclear-electric au rămas cinci inspectori internaționali. Ei vor descărca echipamentul adus acolo și vor continua să lucreze până pe trei septembrie.

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 1, 2022