Până acum, pe teritoriul României, au fost confirmate 23.400 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.555 au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, potrivit ultimului bilanț transmis de Grupul de Comunicare Strategică, 1.484 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

Raed Arafat suține, însă, că aceste zile sunt cruciale pentru evoluția epidemiei de coronavirus în România. Secretarul de stat își susține afirmațiile cu calcule matematice care arată că măsurile de relaxare se suprapun în această perioadă pe un trend crescător al cazurilor de Covid-19.

Arafat arată că a crescut și procentul cazurilor confirmate din totalul de teste efectuate: dacă înainte procentajul era 2% cazuri confirmate din totalul testelor efectuate, acum s-a ajuns la 3% și au fost zile în care procentajul a urcat chiar până la 5%.

„Acum sunt zile cruciale, pentru că vedem o creștere a numărului de cazuri. Weekendurile au devenit cu mai mare risc, oamenii se duc la cluburi, la terase. Am văzut poze, se vede clar că sunt mai mulți oameni care nu sunt din aceeași familie așezați la o singură masă. Îmi pare rău, dar vor fi controale în această perioadă”, a declarat Raed Arafat pentru Digi 24.

Aceeași tendință de creștere, maai spune secretarul de stat, se observă și în privința deceselor înregistrate, precizând că înainte eram într-o situalție mai bună.

„Dacă rămânem la 150-200 de cazuri noi pe zi suntem într-o zonă sigură”, a spus Raed Arafat, completând că este mai îngrijorat decât acum o lună.

”Bolile banale nu ucid sute de mii de oameni”

Totodată, Raed Arafat spune să nu-i ascultăm pe cei care încearcă să ne convingă că această infecție este una banală:

”Acum cateva zile, un profesor in medicina spunea, intr-un interviu despre COVID-19, ca este vorba doar despre o “biata gripa” ! In lume, zeci de mii de persoane din domeniul medical s-au infectat cu virusul care cauzeaza Covid-19, unii ajungand sa fie in stare critica.

Recent, Biziday a publicat o stire despre faptul ca decesele cauzate de COVID-19 in randul cadrelor medicale din Rusia au ajuns la aproape 500. In SUA numarul deceselor cadrelor medicale a atins aproximativ 600 iar in Italia, Spania, China si alte tari, decesele in randul cadrelor medicale au fost tot la un nivel ridicat.

In Romania, am pierdut colegi de la serviciile de ambulanta, Pompieri, Politie, sectiile din spitale, iar unii au fost salvati la limita dupa o lunga lupta intre viata si moarte pe paturile de terapie intensiva.

Oare este chiar vorba despre o “biata gripa” cum spunea colegul nostru profesor?

Gripa obisnuita, chiar daca duce la decesul unui numar de pacienti anual, aceasta nu ucide personalul medical care ingrijeste pacientii respectivi. Covid-19 este o boala serioasa, fara tratament si fara vaccin, care continua sa se raspandeasca pe plan mondial. Peste 8,500,000 de persoane infectate si aproape de 500,000 persoane decedate pe plan mondial, iar pandemia inca este la inceputul ei daca luam in considerare intregul mapamond.

Indiferent de ce comenteaza unii si afirma altii despre aceasta pandemie, indiferent de cat incearca unii sa va convinga ca masurile luate au fost exagerate si ca aceasta boala nu este asa de grava, intrand in logica conspiratiei mondiale , COVID-19 este o problema serioasa de sanatate publica iar limitarea raspandirii acestei boli depinde de noi toti.

Nu ascultati pe cei care incearca sa va convinga ca aceasta infectie este una banala. Bolile banale nu se raspandesc cu viteza cu care COVID-19 se raspandeste si nu ucid sute de mii de oameni si mii de persoane din domeniul sanitar care mor la datorie ingrijind pe cei infectati cu virusul care cauzeaza aceasta boala.

Stiu cat de greu a fost tuturor cu masurile de distantare si restrictiile care au fost impuse dar singura solutie pentru a evita o crestere exponentiala a numarului infectarilor este de a respecta masurile de preventie prevazute, cum ar fi purtatul mastii in spatiile inchise si in mijloacele de transport in comun, evitarea zonelor aglomerate, aplicarea masurilor de igiena si colaborarea cu autoritatile pentru a reusi, impreuna, sa diminuam, cat de mult posibil, impactul acestei boli in urmatoarea perioada”, a transmis Raed Arafat pe pagina sa de Facebook.