Raed Arafat a anunțat că rețeaua națională de defibrilatoare va fi instalată. Persoanele care intră in stop cardiac în spații publice vor fi ajutate

Raed Arafat a ținut o conferință de presă în care a anunțat dezvoltarea primei rețele naționale de defibrilatoare automate. Acest demers face parte din proiectul „Punct de prim ajutor. Fii salvator” susținut de Lidl România și Fundația pentru SMURD. Șeful Deparamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a declarat că defibrilarea accesibilă cetățenilor este un proiect la care atât el, cât și medicii au visat de foarte mult timp. Raed Arafat a mai adăugat că acest concept nu este unul nou, ci există de mult timp în multe țări din întreaga lume.

„Toţi care călătorim afară cred că aţi văzut în aeroporturi, la clădirile de birouri, gări, peste tot există astfel de aparate. Am avut tentative înainte care nu au reuşit şi la un moment dat am găsit un sponsor cu care am lucrat pe proiectul de motociclete şi după o discuţie au acceptat să se înhame cu noi la un proiect naţional, care are costuri care depăşesc un milion de euro, şi să implementăm împreună cu ei defibrilatoare accesibile. Defibrilatoare care sunt mai avansate, nu sunt cele mai simple”.

În București există deja peste 50 de defibrilatoare accesibile cetățenilor

Raed Arafat a explicat că defibrilatorul este ca o stație de prim ajutor, iar atunci când cineva îl deschide va observa că poate fi măsurat puls-oximetrul, poate fi luată tensiunea sau i se poate administra oxigen pacientului. Mai mult decât atât, atunci când defibrilatorul este ridicat de jos, el va trimite un mesaj pe telefon către persoana din jur desemnată responsabilă pentru acel aparat. În plus, datele vor fi trimise și către dispecerat. Șeful DSU a declarat că în București sunt deja 54 de defibrilatoare accesibile publicului și că vor mai fi instalate și altele.

„Când a fost deschis capacul defibrilatorului, automat sună la 112 şi se conectează cu medicul de la dispecerat. Înseamnă că omul de rând este sprijinit. Vorbim, în Bucureşti, de aproape 80 la care o să ajungem, în faza aceasta, iar la nivel naţional la 376. (…) Ele trebuie să fie peste tot unde există aglomeraţie de persoane: clădiri de birouri, aeroporturi, gări, şcoli, mall-uri”, a declarat Raed Arafat.

Șeful DSU a mai adăugat că aceste aparate vor putea fi folosite numai dacă o persoană are nevoie. „Dacă apeşi pe butonul de şoc, va şoca numai dacă trebuie şocat, numai dacă detectează defibrilatorul ritmul care trebuie să fie. Este garantat că nu se va greşi, dar este garantat că este posibilă salvarea unei veţi dacă şocăm şi dacă reia activitatea cardiacă cordul persoanei respective” a mai spus Arafat, potrivit Agerpres.