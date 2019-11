El a precizat, la „Sinteza Zilei”, că își va menține atitudinea pe care a avut-o și față de ceilalți președinți ai României, potrivit antena3.ro. Radu Tudor a mai menționat că nu va rata posibilitatea să îi adreseze lui Klaus Iohannis întrebări care interesează întreaga societate românească .

„Încerc să fac o ierarhie a problemelor pe care vreau să le ridic mâine și să fac o comparație din ’91 până astăzi cum au descurs întâlnirile mele cu președințîi și cu premierii în calitate de jurnalist.

Nimic nu se va schimba din atitudinea mea, pe care o știu colegii mei, și voi pune acele întrebări la care cred că trebuie să răspundă un președinte la un dialog cu jurnaliștii.

Accept ideea că e o discuție, e o dezbatere de tip american, un soi de discuție academică a președintelui cu ziariști, cu analiști, cu politologi, că nu este o dezbatere între contracandidați, așa cum ar fi trebuit să fie.

Dar, în egală măsură, așa cum eu am dreptul să-mi aleg invitațîi pe care îi doresc la emisiunea mea, bănuiesc că și alțîi au dreptul că la dezbaterea pe care o organizează să invite pe cine doresc ei, iar eu nu am să ratez niciodată oportunitatea că jurnalist să adresez întrebările pe care eu le consider necesare pentru momentul de față al societății românești președintelui României și candidatului pentru al doilea mandat”, a spus Radu Tudor.

