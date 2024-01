Debutul lui Radu Drăgușin la Tottenham. Meci greu pentru internaționalul român

Radu Drăgușin ar putea debuta pentru noua sa echipă de club chiar în etapa de săptămâna aceasta, din Premier League. Singurul impediment este de natură birocratică, iar dacă va fi rezolvat, nimic nu-l împiedică să fie în teren.

🎙️ “He’s a good fit for us. He has some great attributes and after my chats with him, he’s come here with the right motivations.”

Ange discusses the signing of Radu Dragusin 🙌 pic.twitter.com/gbLN9DSBOh

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 12, 2024