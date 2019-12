Radu Banciu i-a ironizat în emisiunea de luni seara pe Theodor Paleologu, Dacian Cioloș și Nicușor Dan. Dacă cu primul a fost mai blând, lăsând de înțeles că este mincinos și interesat de acces la banul public, cei din urmă au fost mult mai aspru criticați.

În viziunea lui Radu Banciu, Nicușor Dan este candidat de profesie și o țeapă în coasta lui Dacian Cioloș, care în opinia jurnalistului este un „tăietor de frunză la câini”.

„Spre deosebire de PNL, care are problemele sale – problemele oamenilor bogați, desigur, sunt și părți de mai sărace, care n-au astfel de probleme. De exemplu, PLUS. Voiculescu e bătut în cuie, dar mai mult decât atât, după cum știți, e de notorietate Nicușor Dan, care a apărut în politică tocmai în urma unei bravuri (…) El va candida ca independent. Sunt un pic supărați alde Cioloș, tăietorul de frunză de la câini, în ‘USR – PLUS – PLUS’ ăștia.

Ce a făcut Cioloș ăsta? Nimic! În afara faptului că știa să împacheteze în facultate niște rândunele și niște garoafe, n-a știu să facă nimic. De unde e politician Dacian Cioloș? Văd că iar e cu gura mare, el reprezentând nimic (…) Ar fi ofuscat Dacian Cioloș de candidatura lui Nicușor Dan, singura legitimă pentru Primăria Capitalei. De altfel, Nicușor Dan, asta e. Candidat la Primăria Capitalei – asta e funcția lui, ulterior, matematician în CV-ul pe care-l prezintă. Funcția lui de bază este ‘candidat la Primăria Capitalei’. Este absolut legitim”, a declarat Radu Banciu în emisiunea sa de la B1, luni seara.

