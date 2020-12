Prezentatorul TV este extrem de bucuros că în sfârșit Curtea de Apel București i-a dat câștig de cauză în procesul de discriminare care l-a urmărit mai bine de un an.

Recent, Curtea de Apel București i-a dat dreptate lui Banciu într-o dispută legală avută cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării(CNCD) și Asociația pentru Protecția Drepturilor Minoritare „Mikó Imre”, în care era acuzat de un discurs anti-maghiar pe care l-ar fi susținut în anul 2019.

Radu Banciu a scăpat de o amendă usturătoare

Judecătorii au admis cererea lui Banciu de a-l exonera de la plata unei amenzi destul de mari, având o valoare de 5.000 de lei, dar decizia poate fi atacată momentan, în curs de 15 zile, de către celelalte părți.

Pentru a fi exonerat de această plată, judecătorii au anulat Hotărârea nr.336/08.04.2020 a CNCD.

În același proces intentat de o organizație din Sfântu Gheorghe – Asociația pentru Protecția Drepturilor Minoritare „Mikó Imre”, în luna noiembrie, realizatorul TV pierduse în fața CNCD primind o amendă asemănătoare, pe care nu a contestat-o.

În plângerea asociației din Sfântu Gheorghe se afirma că „Radu Banciu distribuie același informații false și instigatoare la ură contra etnicilor maghiari”. Nu este ceva nou pentru Radu Banciu, întrucât în trecut a mai primit amenzi pe această temă, mai ales de la CNA, scrie Justnews.

De ce s-a retras vedeta de la B1?

Timp de aproape 10 ani Radu Banciu s-a aflat la cârma emisiunii „Lumea lui Banciu” și nimeni nu s-ar fi așteptat să renunțe la acest format. Destinul a făcut însă ca pe realizatorul TV să se ivească o altă oportunitate, pe care o aștepta de ceva vreme.

Adevărul este că Banciu a reușit să aibă o altă emisiune, sportivă, unde analizează evenimentele din domeniu. Acum apare doar la Look Sport, în cadrul emisiunii „Fotbal All Inclusive” și se bucură că a încheiat cu bine o etapă lungă a vieții sale.

„Nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun, în sensul în care a fost o problemă de drepturi de autor. Eu cerusem la un moment dat voie conducerii să fac o emisiune sportivă. Am obținut acest drept. Mai făcusem emisiuni de sport, am reușit să împart cumva și capra și varza.

După ce lucrurile s-au înrăutățit de la jumătatea lui martie, am făcut ultima emisiune de la Cluj pe data de 8 martie. Ne pregăteam de următoarea emisiune pe 15 martie, însă s-au întrerupt competițiile. Trei luni și jumătate nu am mai făcut emisiune. După acel interval, m-au contactat cei de la Look și mi-au propus să fac această emisiune, ce urma să devină cotidiană. Am acceptat, dar neprimind acceptul de la B1.

La acest sfârșit de campanie electorală, s-a pus această problemă, oricum trebuia să fac o alegere definitivă. (…) Eu am hotărât să continui pe proiectul sportiv. Deci, acestea sunt motivele. Am stat nouă ani și jumătate. Până la urmă, te și uzezi. Chestiunea asta cu politica nu era pentru veșnicie. Ce mai aveai de demonstrat după nouă ani și jumătate?”, a spus Radu Banciu comentând plecarea de la B1.