Radu Banciu, amendă de la CNA după afirmația „femeile îşi doreau să le mai şi plesnești”. Contre cu membrii forului

Una dintre afirmațiile pe care le-a făcut Radu Banciu pentru care s-a ales cu o amendă este:„Toate femeile pe care le-am cunoscut, mă rog 99% asta îşi doreau, să le mai şi plesnești din când în când. Da? Să se vadă că există o autoritate”.

Radu Banciu a intrat joi, 29 septembrie, online în şedinţa CNA pentru explicaţii, dar nu l-au ajutat cu nimic deoarece votul forului a fost în favoarea amenzii de 10.000 de lei pentru emisiunea Fotbal All Inclusive de pe 1 septembrie, de pe Prima Sport 1.

Cum s-a apărat Radu Banciu în faţa membrilor CNA

Dorina Rusu: „Această emisiune nu este deloc ceea ce susţineţi dumneavoastră acum că este. Eu nu ştiu dacă dumneavoastră aşa gândiţi, dacă aşa e felul dumneavoastră de a fi. Eu ştiu doar ceea ce văd pe post, iar ceea ce văd, sincer să spun m-a îngrozit. Spuneţi, la moment dat, că este inacceptabil, dar în restul timpului vorbiţi despre dorinţa femeii de a fi bătută şi susţineţi şi acuma din câte văd”.

Radu Banciu: „E alegerea femeii. Nu aţi înţeles metafora. Atâta timp cât eu îl aleg pe respectivul care până la urmă mă vă bate de mă va snopi, înseamnă că e alegere mea. Păi, doamna Dorina, altfel n-aş fi lângă el. De ce îmi răstălmăciţi vorbele? Eu asta spun, dar e metaforic. După aia vine justiţia şi constată: eram un cuplu de 15 ani, la capătul ceor 15 ani m-a bătut cu parul. Păi nu înseamnă că am acceptat asta? Cum să nu?!”

Radu Banciu, contre cu membrii CNA

Dorina Rusu: „Domnule Banciu, vă rog să-mi spuneţi de unde ştiţi dumneavoastră că femeile aşteaptă atunci când vine bărbatul acasă să le plesnească, să le să le dea la ficat? De unde ştiţi? Cea mai mare dorinţa a oricărei femei este să fie bătută, lovită? Cum aţi ajuns dumnavoastră la această concluzie?”

Radu Banciu: „Nu am zis că toate, aici faceţi o exagerare. Am spus că, din experienţa mea personal. Recunosc că n-am avut la mine un aparat de măsurătoare a procentelor. Naratorul exagerează procentajul. Poate or fi fost 96% da, iertaţi-mă, da voit exagerează pentru că situaţia e dificilă, dar vă răspund la toate întrebările şi m-aţi întrebat de unde ştiu. Pentru că am prezentat procentul.

Deci că 65 de mii de femei sunt omorâte în casă de bărbatul pe care l-au ales, la un moment dat. Să nu spuneţi că este culpa acelui individ sută la sută. Pentru că şi în instanţă, când ne ducem cu probleme matrimoniale, ni se va spune că în cuplu problemele sunt împărţite. Soţia are dreptul să-i spună nu, să plece de acasă, să nu-l aleagă, să cheme pe cineva, un martor sau membru al familiei, să-l rezoneze pe respectivul, să aibă o discuţie cu el. Nu o dată, de 100 de ori. În momentu în care se ajunge la deces da, nu ştiu câte lovituri de cuţit, nu ştiu câte lovituri atunci cum se ajunge? Nu din motivul ăsta se ajunge?”

Dorina Rusu: „Domnul Banciu, nu ştiu ce probleme aţi avut dumneavoastră în copilărie şi în tinereţe cu femeile, dar ce puneţi aici, degeaba să spuneţi dumneavoastră că este pe un ton şi satiric, că este pe un ton care susţine că nu trebuie să fie femeile bătute, eu cred că un asemenea tip de discurs este absolut inacceptabil într-o televiziune din secolul 21, din orice secol, de oricând”.

Radu Banciu: „Nu este. Cine zice că este simplu? Eu spun că nu este simplu. Este simplu ca teorie, cazul este complica. În teorie este uşor. La mine în familie, este simplu femeile care stau cu mine sau care au vieţuit cu mine n-au trecut prin aşa ceva. Asta şi spune textul, frustrarea bărbatului: dacă ştiaţi să faceţi o alegere nu ajungeaţi în această situaţie. Aţi ajuns în această situaţie pentru că aţi greşit”

Dorina Rusu: „Acesta este mesajul pe care îl daţi dumneavoastră la televizor?”

Radu Banciu: „Da, este o culpa. Pentru ce avem suma asta? Deci noi vorbim de 65 de mii de decese. Aveţi impresia că este o joacă?”

Ramona Sorescu: „Dar de comportamente deviante aţi auzit?”

Radu Banciu: „Da, cum să nu?”

Ramona Sorescu: „Eu zic că mai citiţi un pic despre aceste comportamente deviante şi cum se poate masca un astfel de individ”.

Radu Banciu, explicații cu privire la tot ceea ce a sus în emisiune

Radu Banciu: „Dacă-mi daţi un minut, să restitui un pic contextul. Am văzut că într-adevăr filmuleţul porneşte la un moment dat de la o idee, dar nu cred că prinde chiar prima silabă, şi anume faptul că pe data de 1 septembrie, chiar când noi am avut emisiune, agenţia France Press publică un comunicat terifiant, la care noi facem referire la un moment dat, unde 122 de franţuzoaice sunt omorâte, în 2021, la domiciliu de fostul soţ, fostul concubin, fostul prieten etc.

După care o telespectatoare ne trimite un mesaj şi ne spune aşa: Domnul Banciu, sunteţi încă departe de realitate pentru că s-a publicat de către Amnesty, sau nu ştiu de către cine, un raport unde se spune că 65.000 de femei au fost bătute şi omorâte în casă în anul 2021.

După părerea mea, este singurul lucru în viaţă unde ai posibilitatea reală să alegi, atunci când îţi alegi partenerul. Nici măcar meseria, doamna Gubernat, nu ţi-o poţi alege, pentru că dacă n-ai talent nu poţi să devii cosmonaut, de exemplu. Da, chiar dacă lucrezi la zidărie, poţi să-ţi găseşti un zidar la fel de faimos ca şi tine şi să ai un cuplu perfect. Deci noi ne-am revoltat, în primul rând, de această idee. De aici toată această argumentaţie.

Iar din punctul meu de vedere, problemele mele personale, cu amintirile mele, cu viaţa mea, mie mi s-a părut că lucrurile aşa stăteau.

Deci de fiecare dată când am avut parte de astfel de discuţii, ele poate trenau în jurul acestor alegeri, a concluzionat Radu Banciu, potrivit paginademedia.ro.