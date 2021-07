Finalul campaniei RADIOAVENTURA, Turul României cu Autorulota ZU păstrează dimensiunea întregii întâmplări și propune un party de zile mari care va avea loc vineri, 30 iulie, începând cu ora 18:00, pe plaja FORM Beach din Mamaia.

Hai și TU „BACK TO DANCE”, o petrecere ca o zi de festival

organizată de Radio ZU și SAGA!

„BACK TO DANCE”, eveniment organizat de Radio ZU și SAGA , se bucură de un line-up cu nume mari. Vor cânta și vor mixa DJ Bogdan Popoviciu (#MuzicaAia), Andrew Dum, Emaa, Minelli, Spike și The Motans. Invitatul special este TOPIC. Producătorul și DJ-ul internațional a „rupt” topurile din toată lumea cu hitul „Breaking Me” și remake-ul „Your Love (9PM)”. Intrarea este liberă, iar mai multe detalii despre party-ul de încheiere RADIOAVENTURA sunt disponibile pe Facebook, acolo unde a fost postat evenimentul BACK TO DANCE presented by SAGA x Radio ZU.

Așadar, după ziua de vineri, RADIOAVENTURA, Turul României cu Autorulota ZU, înregistrează finalul primei ediții, una plină de provocări, dar și de satisfacții pentru toți cei care au făcut-o posibilă. Într-o perioadă dificilă la nivel mondial, Radio ZU a avut curajul să se pună în mișcare în această călătorie care străbate România de la Nord la Sud și de la Est la Vest. Caravana Radio ZU a fost atent urmărită de presa națională, dar și de presa locală din fiecare oraș în care a poposit echipa Radio ZU.

RADIOAVENTURA este un roadtrip susținut de RT TAX – consiliere în rambursarea taxelor din străinătate ( RT TAX – pentru românii care lucrează în străinătate / RT TAX – în sprijinul românilor care lucrează în străinăte). Fondată în anul 2000, RT TAX a devenit o companie de top în recuperarea taxelor. În cei 20 ani de activitate, RT TAX a format o rețea de peste 400 de parteneri din întreaga lume. Din portofoliu RT TAX fac parte peste 250 000 de clienți mulțumiți și acest număr crește rapid în fiecare an. „Suntem într-o creștere constantă și, prin urmare, astăzi clienților noștri li se oferă servicii de rambursare a taxelor din 9 țări.”, declară reprezentanții companiei.

Campania de radio organizată de Radio ZU și susținută de RT TAX va putea fi urmărită live pe platformele Radio ZU (Facebook, Youtube, Visual Radio). De asemenea, cele mai frumoase imagini, dar și cele mai interesante materiale video se vor regăsi pe paginile de social media ale Radio ZU (Facebook și Instagram).

„RADIOAVENTURA, Turul României cu Autorulota ZU” este un eveniment organizat în conformitate cu toate regulile privind prevenirea și controlul transmiterii infecției SARS-COV-2 în contextul pandemiei de COVID-19.

