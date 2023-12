Programul „Rabla pentru electrocasnice”. Toate voucherele vor putea fi valorificate

„Rabla pentru electrocasnice”, program cu un buget total estimat la 5,8 milioane de dolari, va oferi sprijin financiar, pe bază de vouchere, de până la 80% din costul unui frigider, aragaz electric, mașină de spălat rufe. Beneficiarii vor contribui cu 20% din valoarea electrocasnicelor.

În același timp, pentru valorificarea voucherului, beneficiarul va trebui să predea la schimb un produs electrocasnic uzat de același tip.

Programul „Rabla pentru electrocasnice”. Cine sunt beneficiarii

Prin acest program, se acordă vouchere gratuite pentru circa 50.000 de familii din Republica Moldova. Voucherele sunt acordate consumatorilor înregistrați anul trecut în Sistemul informațional vulnerabilitatea energetică, pe platforma compensatii.gov.md, cărora li s-a atribuit vulnerabilitatea energetică foarte ridicată. În procesul de selecție a beneficiarilor, se acordă prioritate familiilor cu cel puțin un copil, numărul copiilor în familie fiind un criteriu de prioritizare. Este analizat și consumul de energie electrică.

Beneficiarii vor fi notificați treptat prin intermediul mesajelor SMS, pe adresa de e-mail sau vor fi sunați pentru a fi informați despre disponibilitatea voucherelor în conturile lor personale pe platforma compensatii.gov.md.

De asemenea, beneficiarii care nu au telefoane mobile sau acces la internet vor fi asistați de reprezentanții Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor Publice (CUPS). Persoanele care nu au reușit să utilizeze voucherul pentru achiziționarea unui aparat electrocasnic, vor fi automat incluse în următoarea sesiune de vouchere. Beneficiarii de vouchere vor fi notificați prin SMS și e-mail cu privire la data exactă de începere a sesiunii noi, astfel încât să-și poată planifica achiziția cu ușurință.

Ministrul Energiei explică de ce nu se găsesc becuri LED

Prima etapă a programului a demarat pe 15 noiembrie, cu sesiunea pentru becuri LED. Însă, în magazine nu s-ar găsi aceste becuri.

Ministrul Energiei, Victor Parlicov, a declarat, într-o conferință de presă, că este la curent cu această situație. El a spus că programul „Rabla pentruelectrocasnice” se află la început, iar deocamdată doar o rețea care se ocupă cu vinderea electrocasnicelor și are acoperire geografică pe întreg teritoriul țării s-a angajat să furnizeze becuri LED prin program. Astfel, stocurile sînt limitate.

„Ne ocupăm de această problemă. În primul rând, trebuie să înțelegem o chestie: acest program este un program-pilot. Deci, este o primă iterație, o primă încercare de a construi un asemenea program.

Pe această dimensiune am întâlnit greutăți. Din toate rețelele care se ocupă de vânzarea electrocasnicelor cu prezență, care acoperă Republica Moldova, că nu vrei un cetățean să vină din Briceni să cumpere electrocasnice sau să-și aducă frigiderul la Chișinău, îl costă transportul c\t frigiderul. Dar din toate rețelele care au avut acoperire geografică la nivel național, s-a angajat – și are mecanismele create și are acordurile semnate cu cei care se ocupă de reciclare – de asta este limitat ca capacitate de absorbție a pieței”, a declarat ministrul Energiei.

Val de cereri pentru Programul „Rabla pentru electrocasnice”

Victor Parlicov a dat asigurări că toți cei înscriși în Programul „Rabla pentru electrocasnice” vor putea beneficia de becuri LED: „Noi suntem absolut siguri că vom învăța din aceste lecții, eu sînt sigur că și celelalte rețele se vor angaja în acest proces.

Și după ce vom trage lecții, atunci cînd vom structura următoarele programe deja, care vor fi implementate din bani publici sau prin intermediul Centrul Național de Energie Durabilă, care acum îl creăm în baza fostei Agenții de Eficiență Energetică, vom învăța aceste lecții și ne vom asigura ca mecanismele să funcționeze mai lin. Toți cei care au primit vochere, toți vor putea beneficia, într-un final de ele, chiar dacă este o întîrziere oarecare”, a precizat acesta.

Ministrul Energiei a mai spus că, din cifrele pe care le are, din circa 50. 000 de vouchere pentru becuri LED au fost valorificate deja 12 000. „Între timp, mai vin în continuare și companiile devamează în continuare becuri LED. Nu s-au așteptat la un asemenea val de cereri și importă în continuare chiar dacă vaoucher-ul nu va putea fi valorificat acum, va fi extins termenul și va putea fi valorificat mai târziu. Toată lumea va beneficia”, a adăugat ministrul.