Putin vrea toată Ucraina, spune Pentagonul. Dar nu o poate cuceri, deocamdată

Secretarul adjunct pentru Afaceri Politice al Departamentului Apărării din Statele Unite ale Americii, Colin Cal, a declarat că Vladimir Putin încă își dorește toată Ucraina, dar nu poate pune mâna pe ea, potrivit Europeiskaia Pravda și Reuters.

Oficialul de la Pentagon a declarat că, în contextul avansului din zona separatistă a Ucrainei, Donbas, președintele rusiei probabil că ar vrea să ocupe și alte părți ale țării, dacă nu chiar pe toată Ucraina.

„Eu încă cred că Putin are planuri pentru o mare parte a Ucrainei, dacă nu pentru întreaga țară. În același timp, nu cred că poate atinge acest obiectiv”, a spus Colin Cal, la un eveniment găzduit de Center for a New American Security.

Rusia, doar succese tactice, niciun obbiectiv strategic atins

„Rușii pot ajunge la un succes tactic în anumite zone. Dar ucrainenii rezistă. Nu cred că rușii sunt capabili să își atingă astfel de obiective mărețe” precum cucerirea întregii Ucraine, a adăugat oficialul Departamentului Apărării.

Pe 3 iunie, serviciile de informații din Marea Britanie au anunțat că, potrivit analizelor lor, în 100 de zile de la începutul invaziei, pe 24 februarie, Rusia nu a reușit să își atingă niciunul dintre obiectivele strategice în Ucraina, însă a avut mai multe succese tactice.

Serviciile de informații britanice consideră, de asemenea, că scopul politic al Rusiei este ocuparea întregii regiuni Donbas, în care se află autoproclamatele republici separatiste Donețk și Lugansk.

Evaluările oficialilor din Statele Unite și Marea Britanie vin pe fondul unui avans lent, dar decisiv al forțelor Federației Ruse în Donbas, unde trupele lui Putin au superioritate numerică de circa 10 la 1, de circa 20:1 în ceea ce privește artileria și de nu mai puțin de 40 la 1 în ceea ce privește muniția. Iar țările occidentale, în ciuda primisiunilor, ezită sau întârzie să trimită Ucrainei armele cu care această să poată să respingă atacul Rusiei.