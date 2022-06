Planul cinic al lui Putin pentru câștigarea războiului. Foametea globală folosită ca armă. Ipoteza unui cunoscut istoric american

Istoricul Timothy Snyder, profesor la Univeristatea Yale, prezintă un scenariu cinic prin care Vladimir Putin ar intenționa să-și consolideze pozițiile din teritoriile ocupate din Ucraina. Potrivit istoricului, planul Kremlinului este de a provoca o criză alimentară la nivel mondial, Astfel, speră, se va ajunge la proteste și revolte de stradă, ale populației, în foarte multe țări care vor fi afectate.

Iar în acest context, arată Timothy Snyder, sub presiunea acestor populații, dictatorul de la Kremlin va cere Occidentului ridicarea tuturor restricțiilor pentru Rusia. De asemenea, el va plusa și va solicita să-I fie recunoscute teritoriile pe care le-a anexat în Donbas, în Ucraina.

Cunoscutul istoric a arătat într-o postare pe contul său de Twitter, cum se va derula planul cinic pe care l-a pus la cale Vladimir Putin.

„Vladimir Putin se pregătește să înfometeze o mare parte din țările în curs de dezvoltare ca următoare etapă a războiului său din Europa. În vremuri normale, Ucraina este principalul exportator de produse alimentare. O blocada navală rusă împiedică, acum, Ucraina să exporte cereale. Dacă blocada rusă continuă, zeci de milioane de tone de alimente vor putrezi în silozuri, iar zeci de milioane de oameni din Africa și Asia vor muri de foame”, a scris instoricul pe Twitter.

El a explicat că un astfel de scenariu nu este nou, iar foametea a fost folosită ca instrument de război, atât de Stalin, cât și de Hitler.

În prezent, arată Timothy Snyder, planul cinic al lui Vladimir Putin se derulează pe trei nivele. În primul rând, prin instituirea blocadei asupra exporturilor se dorește distrugerea statului ucrainean. În al doilea rând, prin înfometarea populațiilor din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu, zone alimentate de Ucraina, Putin dorește să provoace o criză a refugiaților. Astfel, acest lucru va genera instabilitate politică la nivelul UE.

„În cele din urmă, și cea mai îngrozitoare etapă este provocarea foametei lanivel mondial. Este un fundal necesar pentru o campanie de propagandă rusă împotriva Ucrainei. Moartea reală în masă este necesară ca fundal pentru promovarea propagandei rusești”, a arătat istoricul american.

Timothy Snyder a explicat, mai departe, că în momentul în care vor începe revoltele de stradă provocate de foamete, rușii vor da vina pe Ucraina și vor revendica teritoriile obținute în Donbas, dar și ridicarea tuturor sancțiunilor.

„Când vor începe revoltele alimentare și pe măsură ce foametea se va răspândi, propaganda rusă va da vina pe Ucraina și va cere recunoașterea câștigurilor teritoriale ale Rusiei în Ucraina și ridicarea tuturor sancțiunilor. Rusia plănuiește să înfometeze locuitorii din Africa și Asia pentru a-și câștiga războiul în Europa. Este un nou nivel de colonialism și cel mai recent capitol al politicii foamei”, a explicat Snyder.

Russia is planning to starve Asians and Africans in order to win its war in Europe. This is a new level of colonialism, and the latest chapter of hunger politics. 16/16

— Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) June 11, 2022