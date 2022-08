„Putin se teme de România!” Opinia unui expert în istorie. Care sunt șansele să atace

Istoricul Serghei Iekelcik, profesor la Universitatea din Victoria-Canada şi unul dintre cei mai apreciaţi specialişti privind relaţiile ruso-ucrainene, a explicat rolul Românei în războiul din Ucraina.

Acesta a publicat mai multe cărţi despre Ucraina modernă şi relaţiile sale cu Rusia. Volumul „Ukraine: What Everyone Needs to Know”, apărut la Oxford University Press în a doua ediţie în 2020 este considerat a fi unul dintre cele mai bune scrise vreodată despre relaţiile dintre Ucraina şi Rusia, ca şi despre evoluţia Ucrainei în ultimul deceniu. El a scris și „Ukraine: Birth of a Modern Nation” (Oxford University Press, 2007).

Specialistul a declarat că România a ajutat Ucraina cu tot ce a putut și că Vladimir Putin se teme de poziția strategică a țării noastre.

Cât de importantă este România pentru Putin

„România a jucat până acum un rol important în sprijinirea Ucrainei pentru a înfrânge agresorii ruşi. Şi nu mă refer aici doar la sprijinul moral şi la asistenţa umanitară consistentă, ci şi la faptul că România a primit cu braţele deschise mulţi refugiaţi din Ucraina. Sunt destui ucraineni care au rămas în România, iar alţii s-au întors în ţară, păstrând amintirile frumoase legate de cât de deschişi şi calzi au fost românii cu ei. Faptul că România este vecină cu Ucraina şi Republica Moldova este un factor important de apărare împotriva Rusiei şi îl face pe Putin să se gândească de trei ori înainte de a lua o decizie. Să nu uităm de Transnistria, ce poate fi o bază potenţială pentru un atac rusese. De fiecare dată când Putin se întâlneşte cu generalii săi se gândeşte la poziţia României şi la faptul că Republica Moldova nu este singură”, a spus el.

El a mai precizat că România nu are de ce să stea cu frică, ci Rusia. Specialistul a subliniat că țările NATO sunt în siguranță și că totul se va întoarce împotriva lui Vladimir Putin. „Ţările membre NATO nu au vreun motiv să se teamă de Vladimir Putin pentru că nu le va ataca, ar fi un act sinucigaş din partea lui. Din cauză că războiul din Ucraina merge prost pentru Putin, iar Europa, cu excepţia Ungariei, este unită în faţa agresiunii ruseşti, Vladimir Putin nu se poate gândi să atace o ţară membră NATO. Eu cred că Putin se teme de România. În presa din Rusia, România este menţionată constant ca una dintre ţările europene neprietenoase.”

Cum poate fi oprit Vladimir Putin

Cu toate astea, istoricul a spus că Vladimir Putin nu va putea fi oprit ușor și că un rol important îl joacă cetățenii ruși. Liderul de la Kremlin poate fi învins printr-o înfrângere militară, criză economică şi o criză guvernamentală.

„Ar trebui ca poporul rus să joace un rol important în oprirea şi înfrângerea lui Vladimir Putin. Din nefericire, guvernul rus controlează comunicaţiile în Rusia într-un procent important. Acţiunile sociale sunt interzise. La nivelul societăţii ruse nu este vreo bază pentru a se mobiliza împotriva lui Vladimir Putin. Este o situaţie dificilă. Nu există opoziţie în Parlamentul din Rusia, iar internetul este controlat de guvern. O înfrângere din punct de vedere militar ar fi foarte dură pentru regimul lui Vladimir Putin, dar nu cred că acesta ar cădea. Pentru a avea o nouă Rusie democratică, în opinia mea este nevoie de câţiva factori care să se întâmple în acelaşi timp: înfrângere militară, criză economică şi o criză guvernamentală”, a încheiat el, potrivit Adevărul.