Salariul lui Putin înjumăţăţit. Cât mai câştigă „bietul” lider de la Kremlin

Președintelui Vladimir Putin i s-a redus la jumătate salariul în 2018 faţă de anul precedent, este anunţul făcut ieri de Kremlin. Putin a câștigat 18,7 milioane de ruble (291 000 dolari) în 2017. Salariul său în 2018 a scăzut la 8,6 milioane de ruble (134.000 dolari). Retribuţia prim-ministrului Dmitri Medvedev a crescut de la 8,6 milioane de ruble în 2017 la 9,9 milioane de ruble (154 000 dolari) în 2018, notează RIA Novosti. Şi totuşi, despre Putin se spune că este cel mai bogat om de pe planetă, iar mai jos redăm câteva date despre averea „reală” a liderului de la Kremlin.





Aşadar, salariul lui Vladimir Putin a scăzut la jumătate în anul 2018 potrivit anunţului oficial de la Kremlin. În 2018 președintele rus a primit un salariu de aproximativ 11.500 de dolari pe lună. Potrivit declarației de avere din 2018, Vladimir Putin deține un apartament de 77 metri pătrați plus un garaj și folosește o locuință de serviciu de 153 mp. Oficial, Vladimir Putin mai are două mașini, un GAZ M21 și o Lada Niva, cărora li se adaugă și o rulotă. Destul de modest conform declaraţiei de avere. Numai că, mai multe voci spun că Vladimir Putin ar fi cel mai bogat om din lume, având mai mulți bani chiar și decât fondatorul Amazon, Jeff Bezos.

Ce spune presa internaţională despre averea lui Putin

Potrivit unor surse de la Kremlin, averea președintelui rus se compune din acțiuni la mai multe companii, în special din sectorul petrolier. Putin ar deține acțiuni la compania petrolieră Surgutneftegaz, la gigantul Gazprom sau la Grupul Gunvor. “Are cel puțin 40 de miliarde de dolari, mai mult de atât nu putem estima. Cred că are afaceri despre care nimeni nu știe nimic”, a declarat Belkovsky pentru The Guardian. Gunvor Group a transmis că președintele Vadimir Putin nu deține acțiuni în companie și nu a avut niciodată niciun avantaj din activitățile grupului.

Belkovsky revine cu o estimarea privind averea lui Putin la 70 de miliarde de dolari, bazându-se pe infirmații noi “de la surse confidențiale din interiorul companiilor”, potrivit unui interviu acordat Biroului de Jurnalism de Investigație. Avere care-l apropia de Bill Gates, care era în acel moment cel mai bogat om al planetei, cu 84 miliarde de dolari.

Un alt critic al lui Putin spune că averea președintelui rus ar fi de 200 miliarde de dolari. Printre proprietățile sale se află și un palat la Marea Neagră, construit în stilul secolului 18, a cărui valoare ajunge astăzi la un miliard de dolari. Are sală de teatru, trei heliporturi, o curte impresionantă și dependințe pentru forțele de securitate. Palatul a fost construit pentru Putin, însă a fost plătit printr-un fond secret creat de un grup de oligarhi ruși, potrivit omului de afaceri autoexilat Serghei Kolesnikov, care a dezvăluit întreaga schemă pentru BBC.

Zvonurile nu se opresc aici

Președintele rus ar avea 20 de palate, patru iahturi, mai multe aeronave și o colecție de ceasuri în valoare de 400.000 de lire sterline, potrivit unor dezvăluiri făcute în 2012 de un vicepremier rus. “Într-o țară în care 20 de milioane de oameni trăiesc în sărăcie, viața luxoasă a președintelui este o sfidare cinică și nerușinată pentru societate”, a declarat Boris Nemțov, potrivit Telegraph.

Cum a răspuns Putin la toate aceste speculaţii

“Sunt cel mai bogat om nu numai din Europa, dar și din întreaga lume: colecționez emoții. Sunt bogat pentru că rușii au avut încredere în mine să conduc această nație măreață care este Rusia. Cred că aceasta este cea mai valoroasă avere a mea”, a spus Putin, citat de jurnalistul de la New York Times în cartea sa: The Rise and Reign of Vladimir Putin

