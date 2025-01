Putin, gata să discute cu Trump. Așteaptă semnalul președintelui SUA

Preşedintele Rusiei Vladimir Putin este ”pregătit” să stea de vorbă cu Donald Trump, dar aşteaptă ”semnale” de la Washington, au transmis oficialii de la Kremlin.Dmitri Peskov a spus că toată lumea e gata pentru această discuție.

„Putin este pregătit. Aşteptăm semnale. Toată lumea este pregătită”, le-a declarat unor jurnalişti un purtător de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

Peskov nu a anunțat când se va întâlni Putin cu Donald Trump, dar nici ce are în plan președintele rus. ”E greu să citeşti în zaţul de cafea aici”, a declarat Peskov, trimiţând mingea în terenul Casei Albe.

Joi, Donald Trump a spus că își dorește să discute cu Putin cât mai repede.”Cred, din câte aud, că Putin vrea să mă întâlnească, Ne vom întâlni imediat ce va fi posibil. Eu m-aş întâlni imediat cu el”, a declarart el unor jurnalişti în Biroul Oval.

”În fiecare zi în care nu ne întâlnim sunt ucişi militari pe câmpul de luptă”, a declarat el, apreciind că este ”un război ridicol”. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ”este pregătit să negocieze un acord, le-ar plăcea să oprească” războiul, a adăugat el.

🇺🇸🇺🇦😳 Zelensky is "not an angel," he "should not have let this war happen," Trump told Fox News

📍He's fighting a much bigger country, much bigger, much more powerful. He shouldn't have done it because we could have made a deal. 📍Zelensky, I'll tell you this: he wants to make… pic.twitter.com/wcflorYk4h

— MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) January 24, 2025