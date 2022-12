Putin a început vânătoarea de jurnaliști străini. Un bulgar, pe lista de „most wanted” a Kremlinului

Informațiile publicate pe site-ul ministerului spuneau că este „căutat în temeiul unui articol din Codul Penal”, fără a preciza articolul exact sau infracțiunile de care este acuzat jurnalistul.

Potrivit monitorului independent pentru drepturile omului OVD-Info, împotriva lui Grozev a fost deschis un dosar penal pentru diseminarea de „știri false” despre armata rusă.

Guvernul rus a adoptat o lege care incriminează difuzarea a ceea ce numește informații „deliberat false” despre forțele armate ruse, la începutul lunii martie, la doar câteva zile după ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat o invazie pe scară largă a Ucrainei.

Pedeapsa maximă conform legii este de 15 ani de închisoare.

Christo Grozev a publicat pe larg despre implicarea Rusiei într-o serie de crime internaționale importante, inclusiv doborârea zborului 17 Malaysia Airlines, în 2014, în estul Ucrainei, sau otrăvirea, în 2018, a lui Serghei și a Iuliei Skripal în Regatul Unit. Moscova a negat în mod repetat orice responsabilitate pentru oricare dintre aceste atacuri.

De asemenea, împreună cu echipa liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi și jurnaliști de la CNN și alte canale, Grozev a investigat și otrăvirea lui Navalnîi, în 2020. El se concentrează pe „amenințările la adresa securității, operațiunile clandestine extrateritoriale și armonizarea informațiilor”, potrivit site-ului Bellingcat.

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie, Grozev a folosit instrumente digitale open-source pentru a documenta crimele de război și alte atrocități comise în timpul conflictului. Grozev a spus luni că nu știe de ce a fost adăugat pe lista de urmăriți a Rusiei.

„Nu am idee din ce motive m-a plasat Kremlinul pe listaă, așa că nu pot oferi niciun comentariu în acest moment. Într-un fel, nu contează – de ani de zile au arătat clar că le este frică de munca noastră și nu se vor opri la nimic pentru a o face să dispară”, a spus el într-o postare pe Twitter, luni.

Commenters under story about me being on Wanted List debate what the best way to kill me is: whether by sledgehammer („as is now fashionable”), or by poison umbrella, or just shoot me, „that Bulgarian gypsy” who is „probably Romanian”. Oh, the fascist scum that thrives in Russia. pic.twitter.com/tc7RErDFRh

— Christo Grozev (@christogrozev) December 26, 2022