Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență se va reuni și va lua în discuție o măsură propusă de viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu.

„Odată cu această hotărâre 37, evaluând zonele care aduc acest grad mare de infecție am identificat ca o zonă care imediat trebuie reglementată ca fiind zona pietonală a Centrului Vechi”, a adăugat viceprimarul Capitalei.

Potrivit acestuia, purtarea măștii ar putea deveni obligatorie în zonele pietonale din Centrul Vechi al Capitalei.

„Noi am cerut ca această măsură să fie instituită de mai mult timp deoarece am avut în vedere valoarea riscurilor de infecție la nivelul municipiului București. Am indicat această zonă pentru că are un risc de infecție foarte mare având în vedere spațiul restrâns și numărul foarte mare al celor care frecventează această zonă. Din păcate nu am avut suportul prefecturii”, a declarat viceprimarul Aurelian Bădulescu.

Viceprimarul Bădulescu a precizat că măsura a fost propusă în contextul în care Centrul Vechi este foarte aglomerat. Dacă propunerea viceprimarului va fi adoptată, purtarea măștii de protecție va fi obligatorie pe tot parcursul zilei și al nopții, pentru toți cei care intră în Centrul Vechi.

Decizia privește o perioadă de 30 de zile și se va aplica doar pentru zonele pietonale, iar nu și pentru terase.

„Zonele unde se servește masa sunt reglementate de alte instrumente, în acest moment”, a precizat Aurelian Bădulescu

În acest context, al pandemiei de coronavirus, Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a adoptat, un proiect de hotărâre privind achiziţionarea a încă cinci aparate Real Time PCR şi a şapte sisteme de extracţie automate de acizi nucleici, pentru diagnosticarea noului coronavirus.

Proiectul adoptat prevede că se mandatează Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) să achiziţioneze cinci aparate Real Time Multiplex PCR şi şapte sisteme de extracţie automate de acizi nucleici, în vederea dotării Spitalului Clinic Colentina, Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş”, Spitalului Clinic Colţea şi Spitalul Clinic de Ortopedie „Foişor”.