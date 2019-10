Însă, ei nu au realizat că au trecut în altă tabără, așa că, atunci când se poziționează spun „noi, cei din Opoziție”. Nici la PSD nu este o atmosferă relaxată, dimpotrivă. Asta nu-i împiedică să spună când se referă la ei „noi, Puterea”.

Liderul liberalilor a fost, ieri, foarte matinal. A descins, la prima oră, la sediul central din Aleea Modrogan. Era de așteptat ca la cabinetul său să fie coadă, să vină aspiranții la funcții să discute cu el. În curtea imensă erau doar camerele de filmat focusate pe intrarea în sediu, iar după gard, două dube de campanie de pe care zâmbea Klaus Iohannis.

Prima revendicare a picat în Parlament

Ludovic Orban este și șeful de campanie al președintelui, însă nu l-a însoțit ieri în Moldova. Premierul desemnat are acum o misiune mult mai grea decât moțiunea de cenzură, când a fost destul de ușor să-i convingă pe liderii partidelor de Opoziție să voteze. Acum, pentru votul de învestitură al Guvernului pe care-l va forma Orban, fiecare are pretenții.

Multe dintre ele, cum ar fi alegerea primarilor din două tururi, nici măcar nu țin de Guvern, ci de Parlament. Iar în forul legislativ bate vântul căci s-a trecut la programul de lucru de campanie, și acesta neglijat de unii aleși. Marți, în plenul Camerei Deputaților PSD a trecut și respins legi după voia inimii lor deoarece ceilalți erau plecați. Ieri, la Senat, PSD s-a coalizat cu UDMR și au respins proiectul de lege privind alegerea primarilor în două tururi.

Au fost 31 de voturi pentru (USR 11, PNL 10, neafiliați 11) și 44 contra (PSD, UDMR). USR nu a pierdut ocazia să dea vina pe liberali și au spus că nici jumătate dintre ei nu au fost în sală. Mai mult, deputatul USR Cătălin Drulă îi somează pe liberali ca la Camera inferioră, for decizional, să facă ce știu și să treacă legea, că altfel ei nu susțin Guvernul.

Asta este o misiune imposibilă deoarece Orban trebuie să se prezinte cu Guvernul în Parlament în zece zile, iar în condițiile în care Legislativul are regim de lucru restrâns, doar o procedură ultra-urgentă poate face ca proiectul să ajungă în plen. Iar dacă forțează lucrurile să facă pe placul USR, pierd voturile UDMR.

Și asta nu este singura bătaie de cap a liderului PNL. Fiecare partid are o listă de pretenții. Înainte de moțiune, Orban aproape că a dormit în Parlament și a făcut eforturi uriașe pentru a-i convinge pe parlamentari să voteze. Acum pare mult mai dificil, este și campanie electorală și fiecare abdicare ar putea fi considerată o slăbiciune.

Salvarea României se amână

Deputatul Matei Dobrovie, pe care l-am găsit la cabinetul său de la PNL, spune că ceea ce fac partenerii lor nu este o dovadă de responsabilitate. „Spun că vor să se implice în schimbarea în bine, au resurse să o facă, dar nu se implică atunci când este nevoie, la greu, asta arată că nu ai caracter. USR spune că vrea să salveze România, dar nu acum, ci la anul, să mai crească în sondaje. Nu poți să vii și să-ți schimbi declarațiile de la o zi la alta. Miza lor personală, campania prezidențială, pare mai importantă”, a declarat Dobrovie pentru EVZ.

Oricum, pe umerii lui Ludovic Orban rămâne toată povara și liberalii cred că dacă s-a descurcat o dată, va face față și acum.

În ceea ce privește propunerile pentru ministere, doar două nume sunt bătute în cuie: Nicolae Ciucă la Apărare și Bogdan Aurescu la Externe.

S-au schimbat steagurile

La poarta sediului PSD din Kiseleff atârnau două drapele, ale României și UE, zdrențuite și șterse de vânt și ploi. Ieri, fluturau două noi-nouțe, încă se vedeau dungile de la cum au stat împăturie. Nici la social-democrați nu era un mare du-te-vino, dar în curte și afară erau câteva mașini ale liderilor din țară. Jeep-ul lui Marian Oprișan era parcat în afara sediului.

Portarul nu a fost foarte stăruitor cu legitimarea, putea intra și un spion. Covorul roșu întins pe scările până la etaj era periat cu furie. Pe hol, ministrul Natalia Intotero se întreținea cu o persoană. Am intrat în antecamera liderilor. Un domn destul de jovial, pus să păzească ușa cabinetului în care se ținea o ședință, încerca să scape de genul acesta de simpatizantă- pensionară, elegantă, îngrijită, cu mult timp liber-, care făcea eforturi uriașe să explice că ea are cheia salvării partidului.

Dar pentru asta „musai trebuie să vorbesc cu doamna Olguța sau domnul Codrin”. Omul numai cât nu i-a zis că nici strategii partidului nu pot face asta și i-a tăiat elanul.

Am bântuit o vreme prin sediu, am intrat prin birouri, am ieșit pe terasă. Poate că ne-ar fi luat cineva la întrebări, însă toate încăperile erau pustii.

Contactat de EVZ, Marian Oprișan era destul de apatic, deși de obicei e foarte volubil și dornic să dea detalii.

Te-ar putea interesa și: