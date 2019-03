PSD și-a format garnitura pentru Bruxelles

Cea mai mare formațiune politică, PSD, a anunțat, ieri, fără fast și spectacol, lista candidaților pentru alegerile europarlamentare. Toată lumea a mimat surpriza, deși aproape toată lumea știa cine primește bilet de avion pentru Bruxelles. Anunțul a fost amânat și din cauza problemelor de sănătate ale președintelui Liviu Dragnea. Acesta a apărut la Comitetul Executiv al PSD, care a avut loc ieri, la brațul lui Codrin Ștefănescu, secretarul general al formațiunii devenit cârjă de ocazie pentru lider. Așa cum s-a anunțat încă de o lună, locomotiva PSD este ministrul Rovana Plumb.





Al doilea loc pe listă este ocupat de jurnalista Carmen Avram, de la Antena3. Senatorul Claudiu Manda, pentru care au făcut lobby toate organizațiile PSD din Oltenia, ocupă locul trei. De altfel, chiar Liviu Dragnea îl plasa între primii 5 candidați. Emoții nu trebuie să aibă nici unii dintre cei care figurează pe listă deoarece până la locul 11 sunt considerați eligibili. Printre aceștia se află: Chris Terhes, Dan Nica, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru, Dragos Benea, Victor Negrescu, Andi Cristea, Natalia Intotero, Gabriela Zoană, Bianca Gavriliţă, Emilian Pavel, Doina Pană.

Nume de împrumut

Maria Grapini este un candidat de împrumut, de la umaniști, dar Liviu Dragnea a explicat prezența ei pe listă. „Este un europarlamentar pe care eu îl apreciez și partidul o apreciază, pentru pozițiile avute în PE, adoptate fără rezervă sau ezitare. O bună româncă”, a afirmat liderul PSD. Acesta a vorbit și despre ceilalți doi candidați care nu sunt politicieni, Carmen Avram și Christian Terhes.

„Carmen Avram este o doamnă pe care o știe o țară întreagă, care apară principiul dreptății și a rezistat ani în șir la presiunile împotriva trustului. E un patriot care a sprijinit mereu principiile PSD (...) Christian Terhes e un cetățean american din Zalău, care în multe momente, când alții tăceau, a avut poziții publice asumate, fără să fie un militant al PSD”, a explicat Liviu Dragnea.

Cu cuțitul aproape înfipt în spate

Liviu Dragnea a făcut un efort mare pentru a putea participa la această ședință. Internat, externat, internat din nou pentru infiltrații, liderul PSD s-a plâns că încă are dureri de spate, dar nu vrea să se opereze. El a recurs la o glumă subtilă, cu mesaj. „M-am întors, deși unii au vrut să îmi bage cuțitul în spate, mă refer la niște domni în halat alb”, a spus Dragnea.

Deși în spațiul public starea lui de sănătate a fost un subiect foarte dezbătut, Liviu Dragnea a declarat că nu a dorit să facă „un caz național” dintr-o problemă medicală pe care o consideră persoanlă. În plus, medicul la care a apelat este același care a tratat-o și pe iubita lui, Irina. „În legătură cu comunicarea poate greșesc sau nu. Dar nu am vrut să fac din asta un caz național cu o acoperire publică foarte mare. O consider o chestiune personală. Un alt motiv este că nu am vrut să tulbur activitatea spitalului. În primul rând este un spital cu capital românesc. În al doilea rând, eu urmez medicul și așa recomand tuturor. Un medic pe care îl știu de mult și care a reușit o intervenție complicată la Irina. Nu are legătură că este de stat sau de privat, dacă îmi spunea să merg la oricare alt spital, acolo mergeam. Am urmat şi voi urma medicul, este vorba de doctorul Catană”, a spus Dragnea.

Liderul PSD a anunțat că el va conduce campania electorală, chiar dacă se va lega în scânduri. „O conduc, indiferent cum aş fi. Mă leg cu scânduri şi tot o conduc”, a promis liderul PSD. Diagnosticul lui este hernie de disc cervicală şi lombară. Activitatea de campanie începe cu o remaniere guvernamentală deoarece un ministru nu poate fi și în campanie și la minister. Vizate sunt Rovana Plumb și Natalia Intotero, dar este posibil ca social-democrații să mai pună pe listă și alți remaniabili, chiar dacă nu sunt pe listă. Tudorel Toader este unul dintre ei.

