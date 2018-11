SCRISOARE EXPLOZIVĂ pentru DRAGNEA. APEL de URGENȚĂ pentru LIDERII PSD înainte de CEx. „Peștele de la cap se ÎMPUTE”

Sorin Ilieșiu, membru al Consiliului de Administrație al TVR, susținut de PSD, transmite o scrisoare deschisă către membrii Comitetului Executiv al PSD în care susține că aceștia trebuie să facă tot ce depinde de ei pentru a-l demite pe Liviu Dragnea din funcție și arată că „peștele de la cap se împute”.





„Apel de extremă urgență către liderii și parlamentarii PSD în ajun de Centenar

Mulți cunoscuți mă somează să demisionez imediat din PSD pentru a mă delimita de „cancerul PSD și al României - Liviu Dragnea”. ...Și îmi spun: „Ai fost șef de promoție la facultate! Ai luat Marele Premiu în Spania în 1982, înainte ca Dragnea să ajungă Repetent. Ești profesor universitar din 1990, ești doctor Magna cum laude, ai scris cărți, ai fost revoluționar în 21 Decembrie 1989, ai câștigat procesul cu ANI la Înalta Curte! I-ai filmat pe Cioran, pe Țuțea, pe Regele Mihai. Ai fost premiat pentru creațiile tale! Cum poți să stai lângă Dragnea? Delimitează-te imediat de el și demisionează din PSD!”.

Iată ce le răspund: „I-am cerut de câteva ori demisia. El trebuie să demisioneze, nu eu! Am intrat în PSD pentru că începuse să se reformeze. Vreau să contribui la renașterea adevăratului Partid Social Democrat care a existat în România înainte de comunism. Îl moștenesc pe tatăl meu care încă din anii 30 a fost militant social-democrat și luptător antifascist. Chiar dacă în ultimii doi ani Dragnea a făcut din PSD un partid totalitar, antidemocratic, orice făcut are și desfăcut. În PSD sunt destui oameni cinstiți și competenți... Am convingerea că singura șansă a României e reformarea PSD!”

Dar Capul PSD, Liviu Dragnea, e preocupat doar să scape de propriile-i dosare de corupție, iar peștele de la Cap se-mpute. Capul PSD e și prim-ministru de facto! Capul PSD e și președintele Camerei Deputaților! Halal separare a puterilor în stat!

Un om cu trei dosare de corupție, dintre care două de mare corupție, nu are voie să mai stea nici măcar o zi în fruntea PSD, darmite în fruntea țării. Dacă ar fi nevinovat, Dragnea ar solicita imperativ să fie judecat urgent în toate dosarele ca să demonstreze lumii întregi că în fruntea PSD și a României nu e un super-corupt! Dar îi e frică de judecată pentru că știe că e vinovat.

Stimați lideri și parlamentari ai PSD,

Dacă sunteți realmente patrioți, trebuie să-l alungați azi (!) pe Dragnea din fruntea țării, nu mâine când va fi prea târziu. Prin tot ceea ce înseamnă „Dragnea”, PSD batjocorește România în cel mai înalt grad chiar de Centenar.

Vă rog insistent, comparați-l pe președintele de partid Dragnea cu președinții partidelor care au făurit România Mare și au condus-o: Ion I. C. Brătianu, Iuliu Maniu, Ion Mihalache și social-democratul C-tin Titel Petrescu! Vă întreb dacă vreunul a avut dosar penal de corupție...

Vă rog să-l comparați pe președintele Camerei Deputaților Dragnea cu președinții Parlamentelor care au creat și au condus România Mare: Gheorghe Pop de Băsești, Pantelimon Halippa, Constantin Argetoianu sau Nicolae Iorga! Și vă mai întreb: a avut vreunul dosar penal de corupție?

Vă mai rog să-i comparați pe primul-ministru neoficial Liviu Dragnea și pe primul-ministru oficial Viorica Dăncilă, cu foștii prim-miniștri Ion I. C. Brătianu, Nicolae Iorga, Take Ionescu, Octavian Goga, Alexandru Vaida Voevod, mareșal Alexandru Averescu, C-tin Brătianu, Vintilă Brătianu, Gh. Brătianu, I. Gh. Duca, Armand Călinescu! A avut careva dosar penal? Darmite două dosare de mare corupție!

Stimați lideri și parlamentari ai PSD, nici măcar acum nu intrați în pamânt de rușine?

Rușine nouă, membrilor PSD, că ne batem joc în asemenea hal de țara noastră punând în fruntea Guvernului și a Parlamentrului ei „personalități ilustre” precum Liviu Dragnea și marioneta lui, imbatabilă campioană mondială la incompetență, la incultură generală și politică!

Suntem peste 500.000 de membri PSD care nu avem niciun dosar penal. De ce să fie în fruntea PSD și a României singurul membru PSD cu trei dosare de corupție dintre care două de mare corupție? Însuși Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF) solicită recuperarea unui prejudiciu de 21 de milioane de Euro, și totuși nu avem nici un dram de rușine măcar acum, în ajunul Centenarului?

